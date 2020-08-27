Житель Бурятии добился выплат на детей только с помощью прокуратуры

Местный отдел соцзащиты бездействовал два месяца





В прокуратуру Бурятии обратился житель Еравнинского района с жалобой на нарушение его прав при получении социальной выплаты.

«В июне 2020 года мужчина обратился в отдел социальной защиты населения по Еравнинскому району с заявлением о назначении ежемесячной выплаты на двоих детей от трех до семи лет. Вопреки законодательству решение о назначении ежемесячной выплаты в течение 20 рабочих дней отделом не принято», рассказали в надзорном ведомстве.Прокурор внес представление руководителю отдела социальной защиты населения, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.Лишь 3 августа, после вмешательства прокуратуры, заявителю назначены выплаты на детей.Фото: «Номер один»