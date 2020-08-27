В Бурятии умер пятидесятый, на этот раз молодой, пациент с COVID-19

В республике за неделю до 0,92% выросла летальность от коронавируса







В Бурятии общее число случаев заражения коронавирусом достигло 5087. Это на 45 случаев больше, чем было в среду. В Улан-Удэ – 2872 случая. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 4312 человек, умерли 50 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



В стационаре по улице Пирогова умер пациент 33 лет с новой коронавирусной инфекцией на фоне цирроза печени в стадии декомпенсации с тяжелыми осложнениями: синдром портальной гипертензии, гепатоспленомегалия, асцит, энцефалопатия сочетанного генеза, холестаз, цитолитический синдром, синдром печеночно-клеточной недостаточности, вторичная анемия.



Из 45 новых случаев COVID-19: одиннадцать человек обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 1433 человека, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 404 пациентов. Из них 29 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении - .. пациента.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся девять пациентов с COVID-19, старше 65 лет - шесть, на ИВЛ - один пациент 80 лет. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся девять человек, старше 65 лет – семь, на ИВЛ трое больных, старше 65 - один.



В одном обсерваторе находятся 14 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2569 человек, с нарастающим итогом – от 285 920 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



В Бурятии летальность среди заболевших COVID-19 составляет 0,92%. Как сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, за последнюю неделю этот показатель увеличился: по данным на 19 августа 0,89% выявленных случаев коронавируса привели к летальному исходу. Показатель Бурятии находится на восьмом месте среди регионов ДФО.



В Дальневосточном федеральном округе самый высокий процент смертности заболевших коронавирусом зафиксирован в Еврейской автономной области – 1,50%. В Амурской области летальность среди заболевших COVID-19 составляет 1,45%, это второй показатель. На третьем месте Забайкальский край – 1,23%. Не зафиксировано ни одного летального случая за все время в Сахалинской области.



Общее число жертв новой инфекции в стране возросло до 16 708. Показатель смертности по России - 1,72%. По сравнению с аналогичным периодом на прошлой неделе отмечается незначительный рост данного показателя с 1,71% до 1,72%.



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