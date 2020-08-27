В Улан-Удэ начнутся массовые осенние посадки

Планируется высадить 7000 деревьев и кустарников



Второй этап озеленения столицы Бурятии в рамках муниципальной программы «Зеленый город» начнется с 15 сентября. Планируется высадить на улицах, в парках и дворах 7000 саженцев, сообщили в администрации Улан-Удэ.



Сейчас администрации районов города и Комитет городского хозяйства согласовывают график посадок по датам и с детальным расположением по улицам города деревьев и кустарников с указанием ассортимента и количества саженцев. Кроме этого, Республиканское агентство лесного хозяйства предоставит для посадки еще 1500 штук саженцев.



Всего в 2020 году за счет средств местного бюджета будет высажено более 23 тысяч деревьев. Напомним, в весной на магистральных улицах, в скверах и парках, службой озеленения «Городского лесничества» было высажено 17 398 саженцев деревьев и кустарников, в том числе: 16 000 саженцев древесно-кустарниковых пород ручным способом, 150 крупномерных деревьев при помощи агрегата-пересадчика, 1334 саженца на придомовых территориях.



Озеленение улиц, дворов и парков продолжается в рамках муниципальной программы «Зеленый город», стартовавшей в прошлом году по инициативе мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова. По этой программе к 2024 году обеспеченность горожан зелеными насаждениями общего пользования должна составить 10 квадратных метров на человека. В настоящее время показатель составляет 3,9 квадратных метра на одного улан-удэнца. В прошлом году по программе было высажено более 28 тысяч деревьев.



Фото: ulan-ude-info.ru

