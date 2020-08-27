В Улан-Удэ пропала пожилая горожанка

Женщина 22 августа ушла из дома родственников и не вернулась
В Улан-Удэ сотрудниками полиции разыскивается 64-летняя Фарида Габитова, которая 22 августа ушла из дома родственников на улице Павлова и до настоящего времени не вернулась, сообщили в МВД по Бурятии.
Приметы: европейский внешности, рост около 162 см, на вид около 55-60 лет, худощавого телосложения, волосы темно-русые до плеч, носит очки.
Была одета: футболка с длинным рукавом в полоску сине-голубого цвета, серо-голубые джинсы, темно-синие балетки.
Может представляться именем Наталья.
При наличии какой-либо информации о пропавшей, либо ее местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(3012)43-02-02, 8-924-555-97-55, 8-902-532-89-58 или 102(112).
Фото: pixabay.com и МВД по Бурятии
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