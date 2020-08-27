В Улан-Удэ пропала пожилая горожанка

Женщина 22 августа ушла из дома родственников и не вернулась

В Улан-Удэ сотрудниками полиции разыскивается 64-летняя Фарида Габитова, которая 22 августа ушла из дома родственников на улице Павлова и до настоящего времени не вернулась, сообщили в МВД по Бурятии.европейский внешности, рост около 162 см, на вид около 55-60 лет, худощавого телосложения, волосы темно-русые до плеч, носит очки.: футболка с длинным рукавом в полоску сине-голубого цвета, серо-голубые джинсы, темно-синие балетки.Может представляться именем Наталья.При наличии какой-либо информации о пропавшей, либо ее местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам:Фото: pixabay.com и МВД по Бурятии