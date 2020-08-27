В Улан-Удэ раскрыли тайну летающего туда-сюда самолета

С его помощью аэропорт «Байкал» проверяет оборудование





Сегодня аэропорт «Байкал» раскрыл «тайну» самолета, который в последние дни постоянно кружит над Улан-Удэ. Это специальный самолет Ан-26, который уже несколько дней совершает облеты и проверку светосигнальной системы и оборудования аэропорта.

«Вот он, нарушитель спокойствия жителей Улан-Удэ», сообщили на страничке аэропорта в соцсетях.





Напомним, постоянные полеты самолета вызвали беспокойство горожан.«Второй вечер подряд над Элеватором летают самолёты. Туда-сюда. Рейсы в аэропорт «Байкал», судя по их табло, сели уже все давным-давно. А эти всё летают. Может у нас учения какие-то идут или какую-то технику новую тестируют?», задавались вопросом улан-удэнцы в паблике «Аноним 03».Фото: Аэропорт «Байкал»