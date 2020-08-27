В Бурятии COVID-19 переболели более 650 детей

Это лишь 14% от числа всех заболевших, но меры профилактики крайне необходимы



В Бурятии коронавирусом переболели более 650 детей, заболеваемость COVID-19 среди них (в возрасте до 14 лет) составляет лишь около 14% о числа всех заболевших, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора. При этом дети – важное звено в передаче инфекции, отметили в нем, хотя болеют они реже, чем взрослые. Этому есть причины.



Инфицироваться COVID-19 могут дети любого возраста. Один из путей внедрения вируса в организм - его попадание на слизистую носа. Недавнее исследование показало, что по сравнению со взрослыми, в клетках слизистой носа детей меньше рецепторов ACE2, который вирус использует для заражения. Вероятно, по этой причине, вирус не может закрепиться в верхних дыхательных путях детей и развить клиническую картину. Но даже у заболевших детей, в большинстве случаев, инфекция протекает в легкой форме и напоминает течение обычной ОРВИ. При этом, у детей намного чаще, чем у взрослых отмечаются желудочно-кишечные проявления инфекции с рвотой, диареей, болями в животе. Но, и классические симптомы COVID-19 (лихорадка, насморк, кашель, боли в мышцах) встречаются достаточно часто. Большинство детей выздоравливают в течение одной-двух недель.



В республике не зафиксированы тяжелые формы COVID-19 у детей, хотя некоторым из них бывает необходима госпитализация. Дети с врожденным пороком сердца, генетическими заболеваниями, поражениями нервной системы или нарушениями обмена веществ, также подвержены более высокому риску тяжелого течения COVID-19. В группе риска и дети первого года жизни. Вероятно, это связано с их незрелой иммунной системой и меньшим размером дыхательных путей.



Схема защиты детей от COVID-19 традиционны: регулярно и тщательно мыть руки или обрабатывать антисептиками; не трогать грязными руками глаза, рот и нос; если вокруг много людей, лучше надеть защитную маску. А родителям, заметившим у ребенка симптомы COVID-19, нужно незамедлительно обратитесь к педиатру. Важно оставить дома ребенка с любыми, даже незначительными признаками недомогания. Разумеется, маленький ребенок не скажет, что его беспокоит, поэтому нужно следить за его самочувствием. Заболевающий ребёнок может капризничать, быть более активным или наоборот, вялым. Распространенный симптом у взрослых - потеря обоняния. У ребенка такой симптом может проявляться внезапным изменением вкусовых предпочтений.



И еще: бессимптомное течение новой коронавирусной инфекции у детей не говорит о том, что дети не являются источником инфекции для других.



Отметим, что рекомендации санитарного ведомства сейчас сверхактуальны. Как известно, в республике на обычный режим работы переходят детсады, а в школах с 1 сентября начинаются занятия с соблюдением, конечно, всех мер профилактики.



Напомним, как сообщал



Фото: pixabay.com В Бурятии коронавирусом переболели более 650 детей, заболеваемость COVID-19 среди них (в возрасте до 14 лет) составляет лишь около 14% о числа всех заболевших, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора. При этом дети – важное звено в передаче инфекции, отметили в нем, хотя болеют они реже, чем взрослые. Этому есть причины.Инфицироваться COVID-19 могут дети любого возраста. Один из путей внедрения вируса в организм - его попадание на слизистую носа. Недавнее исследование показало, что по сравнению со взрослыми, в клетках слизистой носа детей меньше рецепторов ACE2, который вирус использует для заражения. Вероятно, по этой причине, вирус не может закрепиться в верхних дыхательных путях детей и развить клиническую картину. Но даже у заболевших детей, в большинстве случаев, инфекция протекает в легкой форме и напоминает течение обычной ОРВИ. При этом, у детей намного чаще, чем у взрослых отмечаются желудочно-кишечные проявления инфекции с рвотой, диареей, болями в животе. Но, и классические симптомы COVID-19 (лихорадка, насморк, кашель, боли в мышцах) встречаются достаточно часто. Большинство детей выздоравливают в течение одной-двух недель.В республике не зафиксированы тяжелые формы COVID-19 у детей, хотя некоторым из них бывает необходима госпитализация. Дети с врожденным пороком сердца, генетическими заболеваниями, поражениями нервной системы или нарушениями обмена веществ, также подвержены более высокому риску тяжелого течения COVID-19. В группе риска и дети первого года жизни. Вероятно, это связано с их незрелой иммунной системой и меньшим размером дыхательных путей.Схема защиты детей от COVID-19 традиционны: регулярно и тщательно мыть руки или обрабатывать антисептиками; не трогать грязными руками глаза, рот и нос; если вокруг много людей, лучше надеть защитную маску. А родителям, заметившим у ребенка симптомы COVID-19, нужно незамедлительно обратитесь к педиатру. Важно оставить дома ребенка с любыми, даже незначительными признаками недомогания. Разумеется, маленький ребенок не скажет, что его беспокоит, поэтому нужно следить за его самочувствием. Заболевающий ребёнок может капризничать, быть более активным или наоборот, вялым. Распространенный симптом у взрослых - потеря обоняния. У ребенка такой симптом может проявляться внезапным изменением вкусовых предпочтений.И еще: бессимптомное течение новой коронавирусной инфекции у детей не говорит о том, что дети не являются источником инфекции для других.Отметим, что рекомендации санитарного ведомства сейчас сверхактуальны. Как известно, в республике на обычный режим работы переходят детсады, а в школах с 1 сентября начинаются занятия с соблюдением, конечно, всех мер профилактики.Напомним, как сообщал «Номер один» , в республике в последние дни вновь наметился рост заболеваемости коронавирусом. В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 404 пациентов. Из них 29 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении - 321 пациент. А общее число случаев заражения коронавирусом достигло 5087. Это на 45 случаев больше, чем было в среду. В Улан-Удэ – 2872 случая. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 4312 человек, умерли 50 человек.Фото: pixabay.com