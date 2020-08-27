РЖД назвали 108 объектов, где нужна рубка леса около Байкала

Перечень соцобъектов, не требующих экоэкспертизы, необходимо расширить, считают эксперты
Российские железные дороги (РЖД) предложили 108 объектов железнодорожной инфраструктуры в границах Байкальской природной территории для внесения в перечень объектов модернизации, под которые власти разрешат рубку леса вдоль Байкала. Об этом в сообщает ТАСС со ссылкой на начальника центра охраны окружающей среды Восточно-Сибирской железной дороги Вячеслава Здор.
Список будет утверждаться правительством РФ
«Перечень будет утверждаться правительством РФ. На сегодняшний день компанией предлагаются 108 объектов, расположенных на Байкальской природной территории. Это проекты, которые уже реализуются и которые планируются. Из них сейчас уже 34 реализуются», - сказал Здор.
Среди предложенных для утверждения объектов есть мостовые переходы, которые нужно построить или реконструировать, селезащитные сооружения, а также проекты технического перевооружения энергоучастков тяговых подстанций. По словам представителей РЖД, сплошных рубок леса эти проекты не требуют. Вырубки будут минимальными, чтобы обеспечить расчистку полосы отвода или проведения дополнительного отвода земли. Нормы проектирования объектов строительства требуют ориентировочно от 0,1 до 1,1 гектара дополнительного отвода земли, причем не всегда участки содержат лесные массивы и требуют вырубки деревьев.
Здор сообщил журналистам, что на каждой стройке будет установлена система видеонаблюдения с онлайн-трансляцией, чтобы общественность могла следить за ходом работ и соблюдением природоохранных норм. «На каждом объекте будет организован автоматический контроль показателей воздействия на окружающую среду, то есть автоматический контроль атмосферного воздуха, воды, почвы, шума, вибрации», - сказал Здор. Результаты замеров будут публиковаться.
По его словам, РЖД также берет на себя дополнительные обязательства по восстановлению лесных насаждений, несмотря на то, что не планирует проводить сплошных рубок для модернизации инфраструктуры.
Напомним, 31 июля 2020 года был принят федеральный закон, в соответствии с которым допускаются сплошные рубки леса для строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. В том числе это касается модернизации Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей (БАМ) в границах центральной экологической зоны Байкала. Правительство РФ должно утвердить перечень объектов, под которые можно проводить вырубку леса.
Принятый в конце июля закон, направленный на оптимизацию процедур при модернизации и расширении магистральной инфраструктуры, вызвал широкий общественный резонанс. Экологи и общественность выразили опасения в связи с тем, что он выводит строительство объектов Транссибирской и Байкало- Амурской магистралей из-под ряда экологических ограничений, в частности, допускает вырубку леса вблизи Байкала.
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин и генеральный директор РЖД Олег Белозеров 25 августа подписали соглашение о реализации экологических мер, направленных, в том числе, на сохранение уникальной Байкальской природной территории.
Глава РЖД ранее подписал декларацию, согласно которой компания планирует проводить регулярный мониторинг состояния окружающей среды для сохранения экосистемы озера Байкал при развитии Восточного полигона. В пресс-службе РЖД в свою очередь сообщали ТАСС, что холдинг не планирует строить новые железнодорожные пути вдоль береговой линии Байкала и проводить сплошные вырубки леса под модернизацию БАМа и Транссиба. Представитель РЖД отмечал, что некоторые объекты действительно невозможно построить без вырубки небольшой лесной полосы вдоль действующих железных дорог, в подавляющем большинстве случаев вдали от береговой линии Байкала, и только в тех случаях, когда отсутствуют другие варианты размещения объектов инфраструктуры. При этом в обязательном порядке предусматриваются компенсационные мероприятия по восстановлению лесного фонда и высадке саженцев (пять саженцев на каждое срубленное дерево), строительство очистных сооружений.
Реализацию проектов без экоэкспертизы - под особый контроль
Между тем, утвержденный правительством РФ перечень социальных объектов, строительство и реконструкция которых на Байкальской природной территории больше не требует прохождения экологической экспертизы, необходимо расширить, считают опрошенные ТАСС эксперты. Также, по их мнению, реализацию проектов, не подлежащих экоэкспертизе, нужно взять на особый контроль, чтобы правовыми послаблениями в коммерческих целях не воспользовались частные компании.
Правительство РФ в середине августа утвердило перечень социальных объектов, проекты строительства и реконструкции которых могут не проходить экологическую экспертизу. Требование о направлении таких проектов на проверку действовало с июня 2014 года, что вызывало трудности в строительстве зданий и сооружений. В декабре 2019 года депутаты Госдумы приняли закон, который отменил экоэкспертизу для строящихся и реконструируемых соцобъектов на Байкальской природной территории за исключением центральной экологической зоны.
«Теперь проекты школ, садиков, учреждений культуры, фельдшерско-акушерских пунктов не нужно направлять на экологическую экспертизу - только на государственную. В перечень также включены приюты и ночлежки для бездомных. Но под послабления по непонятной причине не попали физкультурно-оздоровительные комплексы - только спортивные площадки. Также правительство исключило иные объекты, предназначенные для занятия физической культурой и спортом. Это означает, что пристройка спортзала к сельской школе на Байкальской природной территории потребует экологической экспертизы», - сказал ТАСС депутат Государственной думы от Иркутской области Михаил Щапов.
Также, по его мнению, в перечень должны быть включены частные клиники. Сейчас экоэкспертиза отменена только для проектов государственных и муниципальных медучреждений. По словам Щапова, парламентарии предлагали не применять послабления только к объектам, строительство и реконструкция которых финансируется из бюджета, но правительство РФ это не учло.
Депутат предлагает отменить еще одно ограничивающее условие. Сейчас проводить экологическую экспертизу проектов разрешено, если объект подключается к централизованной системе водоотведения. По словам Щапова, выполнить это условие сложно, так как на Байкальской природной территории многие поселения не имеют канализации.
Сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Бурятии Максим Киреенко опасается, что правовыми послаблениями смогут воспользоваться некоторые частные организации, например, ресурсоснабжающие. «Тут может быть пренебрежение экологическими нормами. Могут сделать какой-то объект, который служит на благо местному населению, но он и позволяет приносить организации доход, и при этом он каким-то образом негативно влияет на экологию. Например, теоретически можно построить объект водоснабжения для нужд местного населения и одновременно, благодаря ему, иметь доход от коммерческой продажи той же байкальской воды бутилированной. Главное, чтобы такие проекты не проскочили на фоне изменений, не подстроились и не нарушали экологическое законодательство», - сказал он ТАСС.
Цена вопроса – 800 тысяч рублей за проект
Главным положительным результатом отмены экоэкспертизы эксперты назвали то, что сроки строительства социальных объектов будут существенно - минимум на полгода - сокращены. Именно столько времени занимало прохождение экспертизы. Кроме того, на нее затрачивались дополнительные деньги. «Это требовало около 800 тысяч рублей за проект. Для небольших социальных объектов вроде ФАПов это очень много», - отметил Щапов.
На отмене экологической экспертизы настаивали депутаты Госдумы, власти Иркутской области и Бурятии. Они указывали на то, что социальные объекты не оказывают существенного влияния на экологическую ситуацию.
«Все проектные решения, как правило, типовые. Поэтому, когда ставился вопрос перед федеральными властями, мы апеллировали к тому, что экологическая экспертиза была формальностью, на которую затрачивалось колоссальное время. А у нас большая очередь в детские сады, большая проблема с несколькими сменами в школах. Чтобы оперативно эти вопросы решать, необходимо было бюрократические процедуры минимизировать», - пояснил ТАСС исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Иркутской области Теймур Магомедов, отметив, что на экологическую экспертизу приходилось отправлять даже проекты ремонтов детских садов.
Требование о проведении экоэкспертизы проектов касалось достаточно большой территории. Например, в Бурятии оно распространялось на 85% площади региона - столько входит в Байкальскую природную территорию, напомнил ТАСС министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики Николай Рузавин. По его словам, после изменения законодательства «практически на полгода в среднем сократится процесс: срок проектирования и получения необходимых экспертиз».
Однако отмена экоэкспертизы не означает, что объекты строительства вовсе не будут подлежать экспертизе на соблюдение экологических норм. «Проектная документация по любому объекту подлежит государственной экспертизе. И в ее рамках объекты проверяются на соблюдение требований экологической безопасности», - пояснил Рузавин.
Фото: old-visual.rzd.ru
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