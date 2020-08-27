В Бурятии заблокировали сайт продаж дипломов военных вузов

Высшее военное образование здесь могли «получить» даже несовершеннолетние



В Улан-Удэ судебный пристав исполнил решение Кяхтинского городского суда, обязывающее исключить на территории Российской Федерации возможность доступа пользователей к интернет-сайту, где продавались поддельные дипломы о высшем военном образовании, сообщили в управлении ФССП по Бурятии.



Как стало известно, в ходе мониторинга информации на сайтах сети «Интернет» установлена интернет-страница, на которой предлагались поддельные дипломы о высшем военном образовании любому пользователю, в том числе несовершеннолетнему. На страницах сайта содержались разделы с указанием видов услуг и их расценок.



В ходе исполнительного производства указанный сайт включен в единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.



В ведомстве отмечают, что доступ к запрещенному сайту заблокирован. Удостоверившись в надлежащем исполнении требований исполнительного документа судебный приставокончил исполнительное производство фактическим исполнением.



Фото: «Номер один»

