В Бурятии деприватизировали часть Чирывкуйского залива Байкала

А также – 860 гектаров земель около озера-моря, оказавшихся в частной собственности



Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Бурятии отменила решение Баргузинского районного суда, который ранее отказал в удовлетворении иска Восточно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора о возвращении в государственную из частной собственности части территории Забайкальского национального парка и части акватории Байкала.



Таким образом, исковое заявление природоохранного прокурора о признании отсутствующим права собственности предпринимателя на земельный участок в местности Кулиное Баргузинского района площадью 860 гектаров удовлетворено, сообщили сегодня в Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуре.



Основанием судебного спора стали результаты прокурорской проверки, которые показали порочные действия по формированию, постановке на кадастровый учет и предоставлению в частную собственность уникальной природной территории, входящей в границы Забайкальского национального парка. В состав спорных земель вошли в том числе водно-болотные угодья, акватории реки Исток, озера Малый Арангатуй, Чивыркуйского залива Байкала, его береговая полоса. А также памятник природы - термальный источник Кулиных болот.



Прокуратура проследила историю приватизации этих ценных территорий. Во время приватизации рыболовецкого колхоза «Байкалец» предприниматель приобрел 33 земельных участка у собственников паев и 12 - у самого колхоза с последующим объединением купленных участков в единый. Однако площадь приватизированных земель значительно превышала принадлежащую колхозу территорию, а акватории Байкала и других водных объектов никогда не принадлежали и не могли принадлежать кому либо, кроме государства в силу закона.



Все это свидетельствует о допущенных нарушениях при приватизации и возникновении права частной собственности, то есть о ничтожности сделок по продаже земель. Приведенные прокурором доводы убедили суд апелляционной инстанции, по делу принято новое решение о признании права собственности предпринимателя на землю отсутствующим и снятии спорного участка с кадастрового учета, пояснили в надзорном органе.







Между тем, Забайкальский национальный парк никогда не владел, следовательно, никому не передавал и не продавал 860 гектаров земли и части акватории Чивыркуйского залива Байкала, которые выкупил предприниматель из Иркутска. Об этом говорилось в официальном пресс-релизе «Заповедного Подлеморья». Объединенная дирекция Баргузинского заповедника и Забайкальского национального парка вынужденно выступила тогда с разъяснениями резонансной информации, после публикации которой в нее «поступает множество возмущенных обращений граждан о недопустимости продажи и оформления в частную собственность земли Забайкальского национального парка».



«Участок земель, о котором идет речь в нашумевшем деле, никогда не входил в состав Забайкальского национального парка, а изначально, еще до его образования, был в собственности рыболовецкого колхоза «Байкалец». После, земельный участок был поделен на паи и роздан пайщикам. В 2015 году все участки выкупил предприниматель и оформил в собственность, как один земельный участок», - отмечалось в заявлении.





Фото: zapovednoe-podlemorye.ru и baikalproc.ru Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Бурятии отменила решение Баргузинского районного суда, который ранее отказал в удовлетворении иска Восточно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора о возвращении в государственную из частной собственности части территории Забайкальского национального парка и части акватории Байкала.Таким образом, исковое заявление природоохранного прокурора о признании отсутствующим права собственности предпринимателя на земельный участок в местности Кулиное Баргузинского района площадью 860 гектаров удовлетворено, сообщили сегодня в Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуре.Основанием судебного спора стали результаты прокурорской проверки, которые показали порочные действия по формированию, постановке на кадастровый учет и предоставлению в частную собственность уникальной природной территории, входящей в границы Забайкальского национального парка. В состав спорных земель вошли в том числе водно-болотные угодья, акватории реки Исток, озера Малый Арангатуй, Чивыркуйского залива Байкала, его береговая полоса. А также памятник природы - термальный источник Кулиных болот.Прокуратура проследила историю приватизации этих ценных территорий. Во время приватизации рыболовецкого колхоза «Байкалец» предприниматель приобрел 33 земельных участка у собственников паев и 12 - у самого колхоза с последующим объединением купленных участков в единый. Однако площадь приватизированных земель значительно превышала принадлежащую колхозу территорию, а акватории Байкала и других водных объектов никогда не принадлежали и не могли принадлежать кому либо, кроме государства в силу закона.Все это свидетельствует о допущенных нарушениях при приватизации и возникновении права частной собственности, то есть о ничтожности сделок по продаже земель. Приведенные прокурором доводы убедили суд апелляционной инстанции, по делу принято новое решение о признании права собственности предпринимателя на землю отсутствующим и снятии спорного участка с кадастрового учета, пояснили в надзорном органе. Как информировал «Номер один» , владельцем крупного земельного участка на берегу Байкала в Бурятии, право собственности на который оспаривала природоохранная прокуратура, оказался бенефициар «Иркутской нефтяной компании» (ИНК) Николай Буйнов сообщал «Интерфакс» . Компания ИНК не имеет никакого отношения к этому делу. Это личный проект Николая Буйнова, который направлен на изучение и сохранение Байкала и прилегающих территорий. Проект носит некоммерческий характер. В настоящее время совместно с Забайкальским национальным парком ведутся консультации о создании парка эндемических культур растений озера Байкал, рассказывал «Интерфаксу» представитель Буйнова.Между тем, Забайкальский национальный парк никогда не владел, следовательно, никому не передавал и не продавал 860 гектаров земли и части акватории Чивыркуйского залива Байкала, которые выкупил предприниматель из Иркутска. Об этом говорилось в официальном пресс-релизе «Заповедного Подлеморья». Объединенная дирекция Баргузинского заповедника и Забайкальского национального парка вынужденно выступила тогда с разъяснениями резонансной информации, после публикации которой в нее «поступает множество возмущенных обращений граждан о недопустимости продажи и оформления в частную собственность земли Забайкальского национального парка».«Участок земель, о котором идет речь в нашумевшем деле, никогда не входил в состав Забайкальского национального парка, а изначально, еще до его образования, был в собственности рыболовецкого колхоза «Байкалец». После, земельный участок был поделен на паи и роздан пайщикам. В 2015 году все участки выкупил предприниматель и оформил в собственность, как один земельный участок», - отмечалось в заявлении.Фото: zapovednoe-podlemorye.ru и baikalproc.ru