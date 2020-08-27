В Улан-Удэ подрядчик отказался ловить бродячих собак

Для экстренного отлова животных мэрия нашла временного исполнителя





Комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ заключил муниципальный контракт на сумму 595 тысяч рублей с ИП Степанов А.А. для выполнения экстренных обращений по отлову безнадзорных животных на улицах города. Контракт действует до 5 октября.

Как сообщили в мэрии, заключение этого контракта связано с тем, что основной подрядчик - ООО «МИК» - объявил о прекращении работы по отлову животных. Контракт на 8,4 млн рублей с этой фирмой был заключен в марте. Компания должна была отловить 2395 собак, однако на данный момент отчиталась только по отлову 484 особей с фото и видеофиксацией.19 августа были объявлены дополнительные торги на отлов 1433 животных, стоимость контракта 10,5 млн рублей. Результаты дополнительных торгов и новые подрядчики будут известны только в середине сентября, если конкурс состоится.Напомним, с 1 января 2020 года вступил в силу федеральный закон об ответственном обращении с животными. По нему все здоровые безнадзорные собаки должны быть стерилизованы, чипированы и отпущены в среду обитания с обязательной фото и видеофиксацией.Телефон временного подрядчика: 679-292Фото: «Номер один»