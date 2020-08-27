В Улан-Удэ запрет на пребывание в лесах продлен до 21 сентября

Однако собирать дикоросы и отдыхать в установленных местах можно



В Улан-Удэ для обеспечения пожарной безопасности пребывание граждан в лесах ограничено с 1 по 21 сентября. Администрация Улан-Удэ установила запрет на въезд транспортных средств, разведение костров в лесах, сжигание порубочных остатков и сухой травы, сообщили в ее пресс-службе.



Посещение леса ограничено за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования; определенных мест отдыха населения (острова Комсомольский и Богородский, мкр. Верхняя Березовка – футбольное поле); посещения отдыхающими баз отдыха, стадионов; пеших патрульных групп для профилактики и предупреждения возникновения лесных пожаров, а также заготовки дикоросов для собственных нужд.



Сбор дикоросов возможен на следующих территориях:



– мкр. Верхняя Березовка. Аршанское участковое лесничество. Лесной квартал, примыкающий лесной квартал к Этнографическому музею народов Забайкалья.; лесные кварталы за кафе «Кулькисон»;

– мкр. Аршан. Аршанское участковое лесничество. Лесные кварталы от биатлонного комплекса «Снежинка» вдоль пешеходной тропы здоровья «Байкальская экологическая тропа»; лесные кварталы за Буддийским центром «Римпоче Багша», мкр. Аршан (ул. Семейная, ул. Кедровая), ДНТ «Почтовая тройка» (ул. Высоцкого), ул. Аршанская: № 28 (выдел с 1 по 25), 34 (выдел с 1 по 34);

– Шестой километр Спиртзаводской трассы (левая сторона автодороги города Улан-Удэ до Стелы Тарбагатайского района). Октябрьское участковое лесничество. Квартал № 11 (выдел с 1 по 19), 21 (выдел с 1 по 16), 22 (выдел с 1 по 16).



Въезд в лесной массив автомобилей ограничен за исключением транспортных средств, задействованных для охраны лесов от пожаров, проведения аварийно-спасательных работ, работ по воспроизводству лесов и уходу за ними.



Фото: ulan-ude-info.ru



