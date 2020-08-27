В Бурятии сильные дожди затопили сенокосные угодья

Вода только усугубила последствия засухи первой половины лета





Сенокосные угодья из-за сильных дождей затопило в Баргузинком и Курумканском районах республики, сообщили в Минсельхозе Бурятии. Прибывшая вода спадает здесь очень медленно. В результате непогоды в районах сложилась чрезвычайно сложная ситуация с кормозаготовительными работами.

- В связи с почвенной засухой в июне-июле месяце в районе наблюдается низкий травостой. Обильные осадки в конце июля и в начале августа только ухудшили ситуацию по кормам. На сегодняшний день под водой находится 1825 га, пострадало 441 ЛПХ из семи сельских поселений. Больше всего пострадали такие сельские поселения как Элэсун, Барагхан, Курумкан, Аргада и Арзгун, - рассказал начальник отдела сельского хозяйства администрации Курумканского района.По оперативным данным администрации, в районе насчитывается 26 330 га естественных сенокосов. На сегодняшний день убрано 11 430 га и заготовлено 11250 тонн грубых кормов или 43% от плана. В данное время погодные условия не позволяют выйти на полную мощь по заготовке грубых кормов.Министр сельского хозяйства Бурятии Даба-Жалсан Чирипов рекомендовал в срочном порядке провести ревизию сенокосных угодий. В данное время ведется работа по выявлению неиспользуемых угодий в других сельских поселениях. Уточняется переходящие запасы кормов прошлых лет для создания кормового фонда района.Вместе с тем в ООО «Ярикто» Баргузинского района в этом сезоне ожидается неплохой урожай грубых кормов. Хозяйство планирует реализацию кормов для нужд населения Баргузинского и Курумканского районов.Фото: «Номер один»