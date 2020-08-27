Кравцов: Полный переход на дистанционное образование не возможен

В начале учебного года пройдет диагностика для определения дефицита знаний, которые могли появиться у детей за время пандемии







Полный переход на дистанционное образование не возможен. Об этом заявил сегодня, министр просвещения России Сергей Кравцов, обратившийся по видеоконференцсвязи к участникам августовской конференции педагогов Бурятии.



Он поблагодарил коллег, региональные и муниципальные власти от лица министерства просвещения России за организацию образовательного процесса в период пандемии COVID-19 : «Эпидемиологическая ситуация испытала на прочность всю систему образования, хочу отметить, что по признанию международных экспертов, представителей ведущих стран мира, наш опыт и работа наших учителей была одной из лучших в мире. Сложившаяся ситуация позволила переосмыслить всю ценность учительского труда».



На федеральном уровне принято решение об оснащении всех сельских школ оборудованием. При этом, пояснил министр, каждая школа выберет то необходимое оборудование, в котором нуждается. Такое оснащение будет осуществляться в рамках национального проекта «Образование».



В начале учебного года будет проведена диагностика знаний школьников для определения дефицита знаний, которые могли появиться у детей за время пандемии. По результатам такой диагностики будет разработана программа помощи детям и педагогам, чтобы восполнить возможные пробелы в знаниях. Оценки за эту диагностику ставиться не будут, будет разработана методическая рекомендация для школ.



Глава Бурятии Алексей Цыденов принял участие в республиканской августовской конференции работников образования республики, которая проходит на восьми площадках в течение трех дней в дистанционном формате через онлайн-платформу Zoom. Конференция посвящена ключевым направлениям достижения стратегической цели по вхождению России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Алексей Цыденов рассказал о переменах, которые произойдут в новом учебном году. Главным образом, о мерах государственной поддержки педагогов и детей.



«Первое сентября в этом году у нас также отличается тем, что вступает в силу серьезное решение президента России. Мы начинаем кормить всех учеников с первого по четвертый класс горячим питанием. У нас выделялись средства на питание, но только для учеников малообеспеченных и находящихся в трудной жизненной ситуации. Мы продолжаем обеспечивать питанием таких учеников и старших классов, но теперь 1-4-й классы кормим всех наших детей в обязательном порядке. Это около 65 тысяч детей. Также с 1 сентября по решению президента России начинаются дополнительные выплаты в размере 5 тысяч рублей каждому классному руководителю. Подчеркиваю, что это дополнительные выплаты. Те есть, зарплата, которая была в мае, в сентябре должна стать ровно на эту сумму больше. Я прошу министерство образования открыть горячую линию по этому вопросу. Если у классного руководителя зарплата стала не на 5, а на 3 тысячи рублей больше, прошу учителей об этом оперативно сообщать. Мы будем разбираться и принимать меры, если где-то такая ситуация возникнет», - сказал Алексей Цыденов.



В работе конференции принял очное участие заместитель министра просвещения России Виктор Басюк. Он выступит модератором на стратегической сессии «Механизмы повышения качества образования в школах с низкими образовательными результатами». Это заключительное мероприятие конференции пройдет 28 августа. Участники стратегической сессии не только обсудят деятельность школ с низкими образовательными результатами, но и будут вести поиск ключевых решений повышения качества образования в Бурятии.



Фото: egov-buryatia.ru



