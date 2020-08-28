В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 5136

Прирост количества выявленных заболевших коронавирусом за неделю составил 7% против 5% неделей ранее







В Бурятии общее число случаев заражения коронавирусом достигло 5136. Это на 49 случаев больше, чем было в четверг. В Улан-Удэ – 2899 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 4342 человека, умерли 50 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 49 новых случаев COVID-19: 15 человек обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 1513 человек, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 423 пациента. Из них 34 ребенка. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении - 321 пациент.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся шесть пациентов с COVID-19, старше 65 лет - четверо, на ИВЛ - один пациент 80 лет. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся одиннадцать человек, старше 65 лет – семь, на ИВЛ четверо больных, старше 65 лет - один.



В одном обсерваторе находятся 10 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2167 человек, с нарастающим итогом – от 288 087 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



В Бурятии по итогам недели (с 21 по 27 августа) прирост количества выявленных заболевших COVID-19 составил 7%, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. По приросту заболеваемости в процентном соотношении Бурятия и Приморский край занимают второе место среди субъектов ДФО. За последнюю неделю показатель Бурятии увеличился: по данным на 20 августа прирост выявленных случаев коронавируса составлял 5%.



Наибольший прирост в Дальневосточном федеральном округе за неделю наблюдается в Сахалинской области, там количество выявленных случаев COVID-19 выросло на 10%. Наименьший прирост зафиксирован в трех регионах: Чукотский автономный округ, Забайкальский край и Еврейская автономная область - на 3% в каждом.



По данным ИЦК, на сегодняшний день в России насчитывается более 975 тысяч случаев заболевания COVID-19. Это четвертое место в мире по количеству выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией, на третьем месте Индия, на втором - Бразилия. Первое место по заболеваемости занимает США – 5 824 189 человек.



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