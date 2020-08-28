В Бурятии росгвардейцы спасли женщину на пожаре

Жизнь человеку сохранила установленная в пекарне охранно-пожарная сигнализация



В Кабанском районе накануне во втором часу ночи на пульт централизованной охраны Росгвардии поступил тревожный сигнал. Приехавшие на место сотрудники вневедомственной охраны обнаружили, что из помещения пекарни идет густой дым, услышали, как кто-то внутри зовет на помощь.



Так как войти в здание через входные двери росгвардейцы не могли, они проникли внутрь через маленькое окно выдачи продуктов. Было сильное задымление, старший группы задержания нашел женщину, довел ее на ощупь до окна, и совместно с водителем, который ждал на улице и вызывал пожарных, вытащили женщину за руки.



Женщина поблагодарила сотрудников Росгвардии за оказанную помощь.



«Выражаю глубочайшую благодарность за мое спасение, за оперативное прибытие на место возгорания. Если бы не сотрудники вневедомственной охраны, я бы сама просто физически не вылезла. Спасибо огромное ребятам», - сказала спасенная женщина.



Фото: Росгвардия







