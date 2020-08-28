Студенты БГСХА будут учиться в мультимедийном классе «Ростсельмаша»

Студенты будут изучать не только теорию, но и работать в поле на комбайне Vector 410



В Бурятской государственной сельскохозяйственной академии 1 сентября в торжественной обстановке откроется новый специализированный корпоративный класс компании «Ростсельмаш» - ведущего производителя агротехники в России и мире, сообщили в пресс-службе БГСХА.



Класс оборудован по самому последнему слову техники - разнообразными рабочими узлами и агрегатами производства «Ростсельмаш», а также новейшим мультимедийным оборудованием, методическими и учебными материалами. Будущие инженеры и агрономы будут изучать не только теорию, но и работать в поле на зерноуборочном комбайне Vector 410 «Ростсельмаша», приобретенном сельхозакадемией в 2016 году при поддержке министерства сельского хозяйства России.



По мнению представителей компании и специалистов аграрного вуза, подобное сотрудничество очень важно: оно повысит в целом эффективность всего учебного процесса и позволит подготовить высококлассных специалистов инженерного, технического профиля, которые сразу после выпуска придут в сельхозпредприятия и будут конкурировать в своих знаниях с опытными работниками.



Как отмечают в компании «Ростсельмаш», открытие учебных классов – часть реализуемой с 2012 года программы «Образование», направленной на повышение уровня образования студентов аграрных вузов. За несколько лет удалось открыть более двадцати учебных классов в различных вузах.



«Создание учебного класса, укомплектованного современными методическими материалами – важное событие для нашей академии. Качественная подготовка кадров без сотрудничества учебных заведений и предприятий невозможна. Только при взаимодействии теоретической подготовки в учебном заведении и практической - при поддержке работодателей можно говорить о целенаправленном и системном развитии», - отмечает Галсан Дареев, ректор БГСХА.



С февраля 2020 года преподаватели сельхозакадемии проходит повышение квалификации в академии «Ростсельмаша» с получением сертификата. Ректор также сообщил, что кроме студентов головного учебного заведения и его филиалов, в учебном классе смогут практиковаться и специалисты сельхозпредприятий всей республики.



«Ростсельмаш» – группа компаний, в которую входят 13 предприятий, расположенных на 11 производственных площадках в пяти странах. Продуктовая линейка компании включает в себя более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования и др.



Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz



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