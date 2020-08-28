28.08.2020
Полицейские Бурятии получили еще пятнадцать «Шкод»

Полицейские Бурятии получили еще пятнадцать «Шкод»

До конца года ожидается еще одна поставка новых автомобилей

Автопарк Госавтоинспекции Бурятии пополнился 15 патрульными автомобилями «Шкода Октавия». Новый служебный транспорт поступил в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» и нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в республиканском МВД.

Обновление коснулось девяти подразделений: семь автомобилей распределены в Отдельный батальон ДПС ГИБДД МВД Бурятии, по одной автомашине отправятся в Бичурский, Заиграевский, Иволгинский, Кабанский, Кяхтинский, Селенгинский, Северо-Байкальский и Хоринский районы.

Как сообщили в МВД, до конца этого года в Бурятии ожидается еще одна поставка дополнительных единиц служебного транспорта для Госавтоинспекции.

Напомним, в начале года сотрудникам ГИБДД получили 46 новых патрульных автомобилей: 23 «Шкоды» и 23 «УАЗ-Патриот».

Технические возможности автомашин «Шкода Октавиа» позволяют развивать скорость 100 км/час за 7,3 секунды, а максимальная скорость составляет 231 км/час.

Фото: ГИБДД Бурятии
гибдд
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