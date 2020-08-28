Полицейские Бурятии получили еще пятнадцать «Шкод»

До конца года ожидается еще одна поставка новых автомобилей



Автопарк Госавтоинспекции Бурятии пополнился 15 патрульными автомобилями «Шкода Октавия». Новый служебный транспорт поступил в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» и нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в республиканском МВД.

Обновление коснулось девяти подразделений: семь автомобилей распределены в Отдельный батальон ДПС ГИБДД МВД Бурятии, по одной автомашине отправятся в Бичурский, Заиграевский, Иволгинский, Кабанский, Кяхтинский, Селенгинский, Северо-Байкальский и Хоринский районы.



Как сообщили в МВД, до конца этого года в Бурятии ожидается еще одна поставка дополнительных единиц служебного транспорта для Госавтоинспекции.



Напомним, в начале года сотрудникам ГИБДД получили



Технические возможности автомашин «Шкода Октавиа» позволяют развивать скорость 100 км/час за 7,3 секунды, а максимальная скорость составляет 231 км/час.



Фото: ГИБДД Бурятии Обновление коснулось девяти подразделений: семь автомобилей распределены в Отдельный батальон ДПС ГИБДД МВД Бурятии, по одной автомашине отправятся в Бичурский, Заиграевский, Иволгинский, Кабанский, Кяхтинский, Селенгинский, Северо-Байкальский и Хоринский районы.Как сообщили в МВД, до конца этого года в Бурятии ожидается еще одна поставка дополнительных единиц служебного транспорта для Госавтоинспекции.Напомним, в начале года сотрудникам ГИБДД получили 46 новых патрульных автомобилей : 23 «Шкоды» и 23 «УАЗ-Патриот».Технические возможности автомашин «Шкода Октавиа» позволяют развивать скорость 100 км/час за 7,3 секунды, а максимальная скорость составляет 231 км/час.Фото: ГИБДД Бурятии