В Бурятии за находку пропавшего самолета объявлено вознаграждение

Родственники пилотов все еще надеются найти своих близких живыми





Сегодня 41 день, как продолжаются поиски пропавшего Ан-2. Пока они не принесли какого-либо результата. Родственники членов экипажа всеми силами пытаются найти своих близких. Недавно они наняли группу из опытных охотников, которые сейчас ищут самолет в тайге. Усилия спасателей МЧС многие считают не достаточными.

Сейчас близкие членов пропавшего экипажа решили объявить о крупном вознаграждении, которое они вручат тому, кто найдет самолет. Независимо, будут ли найденные люди живы или нет.- Мы отдадим вознаграждение в 100 тысяч рублей любому, кто найдет самолёт. Будь то лесник, грибник или охотник. Сейчас начинается сезон сбора шишек, может быть, этим людям улыбнется удача, - говорит супруга одного из пилотов Галина Максимова.Родные пропавшего экипажа все еще надеются на то, что их близкие остались в живых.- 17 августа Андрей отметил свой день рождения там, в тайге. Пока длится эта история, две недели назад умерла его мать. Но я верю, что муж жив. Их ведь учат выживать в экстремальных условиях. Тем более пилоты опытные. Они могли аварийно посадить самолет, может быть, даже на воду, - предполагает Галина.Напомним, самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» с четырьмя пассажирами на борту и двумя летчиками 19 июля вылетел из села Кырен Тункинского района Бурятии. На борту находилось четыре командира прибывших воздушных судов, один пилот-инструктор и второй пилот. Самолет в рамках выполнения госконтракта должен был обрабатывать леса от сибирского шелкопряда начиная с 20 июля. В контрольное время экипаж не вышел на связь и до наступления темного времени не вернулся.Фото: «Номер один»