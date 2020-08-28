Фейерверк около мыса Бурхан на Ольхоне вылился в штраф

Нарушитель природного покоя на сакральной территории Байкала привлечен к административной ответственности



Пикник вблизи мыса Бурхан с нарушением режима особо охраняемой природной территории обошелся его организатором в возбуждение административного дела. Реальность выложенного в Интернете ролика о шумном отдыхе с музыкой и пиротехникой рядом с памятником природы проверила Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура, сообщили в ее пресс-службе.



Прокуратура привлекла к проверке ответственное за сохранение природных комплексов Прибайкальского национального парка - ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Установлена хронология событий и определено лицо, нарушившее нормы закона.



Для отдыха туристов использовался круизный катамаран «Галсан», которому официально разрешено движение в границах национального парка. Правилами передвижения на судне предусматривался запрет на пиротехнические забавы. Однако, несмотря на утвержденный порядок, запланированный фейерверк, сопровождаемый громкой музыкой все же был устроен и не пресечен капитаном катамарана.



Веселье на природе шло вблизи мест гнездования краснокнижных птиц, на особо ценной территории, где запрещено создавать излишний шум в целях сохранения уникальной экосистемы.



Все это образовало состав экологического правонарушения, предусмотренного статьей 8.39 КоАП РФ. Администрацией Прибайкальского национального парка виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа. Кроме того, прокуратурой в адрес ООО «Галсан» готовится представление о нарушении режима охраняемой территории.



Фото: соцсети/скриншот

