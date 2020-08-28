В Бурятии на автотрассе загорелся тягач

В итоге сгорели колеса и у него, и у перевозимого автопогрузчика



В Бурятии накануне вечером на автотрассе вблизи села Мостовка Прибайкальского района у тягача, перевозящего автопогрузчик, взорвалось и загорелось колесо, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



Водитель вызвал пожарных, отцепил трал, так как огонь с горящего колеса которого перешел на перевозимый погрузчик, и приступил к тушению. До прибытия пожарных водитель и другие автомобилисты, пришедшие на помощь, пытались сдерживать пламя с помощью огнетушителей и песка, однако огонь распространялся по технике.



К моменту прибытия огнеборцев пожарной части из села Ильинка огонь охватил два колеса прицепа и два колеса погрузчика. Пожарные оперативно ликвидировали загорание и не допустили уничтожения техники.



В результате пожара уничтожены два колеса трала и повреждены два колеса погрузчика. Причина пожара устанавливается.



Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

