В Бурятии на автотрассе загорелся тягач

В итоге сгорели колеса и у него, и у перевозимого автопогрузчика
В Бурятии накануне вечером на автотрассе вблизи села Мостовка Прибайкальского района у тягача, перевозящего автопогрузчик, взорвалось и загорелось колесо, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Водитель вызвал пожарных, отцепил трал, так как огонь с горящего колеса которого перешел на перевозимый погрузчик, и приступил к тушению. До прибытия пожарных водитель и другие автомобилисты, пришедшие на помощь, пытались сдерживать пламя с помощью огнетушителей и песка, однако огонь распространялся по технике.
К моменту прибытия огнеборцев пожарной части из села Ильинка огонь охватил два колеса прицепа и два колеса погрузчика. Пожарные оперативно ликвидировали загорание и не допустили уничтожения техники.
В результате пожара уничтожены два колеса трала и повреждены два колеса погрузчика. Причина пожара устанавливается.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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