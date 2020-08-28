В Улан-Удэ ищут похитителя телефона

Он вытащил гаджет из кармана кофты посетительницы магазина, пока она рассчитывалась за покупки на кассе







В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают подозреваемого в краже в одном из магазинов Октябрьского района. Вечером 8 августа злоумышленник похитил сотовый телефон из кармана кофты посетительницы, пока она рассчитывалась за покупки на кассе. Ущерб составил восемь тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Был одет: пиджак и брюки черного цвета, футболка белая, кепка темно-синего цвета, кроссовки темные с белой подошвой. На лице медицинская маска.









Приметы разыскиваемого: мужчина европейской внешности, на вид 40-50 лет, худощавого телосложения, рост 160 см.При наличии какой-либо информации о данном гражданине либо его местонахождении просим сообщить в полицию по телефонам: 8(983)634-68-48, 8(3012)43-02-02 или 102 (112).Фото и видео: МВД по Бурятии