Первая партия новых автобусов поступит в Улан-Удэ в октябре

Будут ли на них цитаты Путина, не ясно



Мэрия Улан-Удэ заключила с победителем торгов контракты на поставку 42 автобусов ПАЗ. Общая сумма средств федерального и республиканского бюджетов на приобретение автобусов составит более 199 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, автобусы включены в производственный план Павловского автозавода на сентябрь. В октябре ожидается поступление первой партии автобусов. После их регистрации, оформления лицензии в надзорных органах, оформления внешнего и внутреннего вида первые автобусы планируется выпустить на линию городских маршрутов в начале ноября.



Общая вместимость одного автобуса составляет 52 пассажира, транспортное средство приспособлено для перевозки инвалидов в кресле-коляске, имеет экологический стандарт Евро-5, оборудовано речевым автоинформатором, электронным табло «бегущая строка», кондиционером.



Работа новых автобусов будет организована на магистральных направлениях города, там, где существует нехватка пассажирского транспорта большой вместимости: микрорайоны Сокол, Восточный, Загорск, 100-е квартала и другие направления.



Напомним, согласно техзаданиям на торги автобусы должны быть обклеены аппликациями с цитатами президента России Владимира Путина: «Дальний Восток – ключевое направление развития России» и «Народный бюджет – инициатива людей». Впрочем, как позже сообщили в мэрии, вариант с цитатами не окончательный и, возможно,



Фото: мэрия Улан-Удэ



Как сообщили в пресс-службе мэрии, автобусы включены в производственный план Павловского автозавода на сентябрь. В октябре ожидается поступление первой партии автобусов. После их регистрации, оформления лицензии в надзорных органах, оформления внешнего и внутреннего вида первые автобусы планируется выпустить на линию городских маршрутов в начале ноября.Общая вместимость одного автобуса составляет 52 пассажира, транспортное средство приспособлено для перевозки инвалидов в кресле-коляске, имеет экологический стандарт Евро-5, оборудовано речевым автоинформатором, электронным табло «бегущая строка», кондиционером.Работа новых автобусов будет организована на магистральных направлениях города, там, где существует нехватка пассажирского транспорта большой вместимости: микрорайоны Сокол, Восточный, Загорск, 100-е квартала и другие направления.Напомним, согласно техзаданиям на торги автобусы должны быть обклеены аппликациями с цитатами президента России Владимира Путина: «Дальний Восток – ключевое направление развития России» и «Народный бюджет – инициатива людей». Впрочем, как позже сообщили в мэрии, вариант с цитатами не окончательный и, возможно, на автобусах их не будет Фото: мэрия Улан-Удэ