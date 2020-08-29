Компания «ЭкоАльянс» задолжала сотни миллионов рублей

Есть вероятность, что лечить финансовые недуги будут за бюджетный счет.



Региональный оператор по обращению с отходами в Бурятии «ЭкоАльянс», как выяснилось, не очень то уверенно стоит на ногах. Проверка Счетной палаты показала огромные долги и низкие финансовые показатели. Причем теперь, когда «ЭкоАльянс» принадлежит республике, есть вероятность, что лечить финансовые недуги будут за бюджетный счет.



Наполеоновские планы



«Мусорная» реформа должна была стать панацеей, раз и навсегда решившей экологические проблемы регионов страны, в том числе и Бурятии. На региональных операторов по обращению с отходами, появившихся в регионах не так давно, возлагали большие надежды - ликвидацию свалок, сортировку и переработку мусора, повышение уровня экологии и прочее.



Однако, как выяснилось позже, чтобы воплотить в жизнь все смелые планы федеральных чиновников, нужны миллиарды и миллиарды. А чтобы их получить, расценки для населения должны быть космическими. Но жителей Бурятии злить не стали и сделали тарифы терпимыми. А так как региональному оператору в республике больше денег взять неоткуда, то и планы по очищению нашего региона от мусора вылетели в трубу.



Вот, например, какие цифры звучали на одном из июльских совещаний этого года в Хурале.

По данным Министерства природных ресурсов республики, на Байкальской природной территории сегодня находится около 500 свалок. Объем мусора на них - более 3 млн тонн. В границах Центральной экологической зоны и на особо охраняемых природных территориях - 62 свалки. «Для их утилизации требуется строительство и ввод в эксплуатацию 16 полигонов твердых коммунальных отходов на сумму почти 3,5 млрд рублей», - сообщала заместитель министра Наталья Тумуреева.



С учетом строительства мусоросортировочных комплексов и мобильных пунктов термического обезвреживания отходов Бурятии, строительства производственного комплекса по переработке ТКО в Улан-Удэ необходимо почти 9 млрд рублей.



Где взять эти миллиарды? Неизвестно. Точно не у регионального оператора, ведь тот, как выясняется, погряз в долгах и стоит на грани банкротства.



Хитрая рокировка



Напомним, оператором в республике выбрали компанию «ЭкоАльянс». Хотя «выбрали» - сильное слово, ведь кроме нее на конкурс никто не заявился, разве что местные предприниматели, не обладающие нужными мощностями.



«ЭкоАльянс» начал работу в 2019 году. Сначала как частная компания с иркутскими корнями. Но 13 января 2020 года в составе учредителей ООО «ЭкоАльянс» произошли изменения: 50% в уставном капитале компании перешло к «Республиканскому мусороперерабатывающему заводу», находящемуся в собственности республики.



Тогда же прежний гендиректор «ЭкоАльянса» Игорь Алексеев написал заявление «по собственному». А на его место назначен Алдар Бальжиров, ранее занимавший пост заместителя главы администрации Гусиноозерска по ЖКХ и строительству.



Зачем нужна эта рокировка? Судя по всему, чтобы выделять бюджетные деньги «ЭкоАльянсу» и при этом не нарваться на уголовную статью – ведь теперь-то компания государственная.



О наличии таких намерений стало известно еще до смены собственников. Власти придумали хитрую схему: правительство выдаст госгарантию «Республиканскому мусороперерабатывающему заводу» - убыточному предприятию, полностью находящемуся в собственности республики. Он, в свою очередь, должен взять коммерческий кредит на сумму около 200 млн рублей, а затем выдать заем «ЭкоАльянсу», взамен получив 50% доли в уставном капитале «мусорного» оператора.



Кроме того, уже в мае этого года, когда Алексей Цыденов дал поручение изыскать возможность финансовой поддержки «мусорного» регоператора за счет регионального бюджета при условии, что «ЭкоАльянс» не будет начислять пени и штрафы юридическим и физическим лицам за просрочку оплаты в марте, апреле и мае.



Не платят



А помощь действительно нужна, ведь месяцем ранее РИА «Новости» сообщило, что в 20 регионах «мусорные» операторы могут прекратить работу из-за финансовых проблем. В том числе в Бурятии.



Главная причина – низкая собираемость платежей. Так, в июле этого года новый директор «ЭкоАльянса» заявил, что собираемость в Улан-Удэ составляет порядка 60% от нормы. Среди муниципальных образований лучше всего платят жители Улан-Удэ, Иволгинского и Кабанского районов. Однако, чтобы выйти на уровень безубыточности, необходимо довести собираемость до 80%. При этом компания уже оптимизировала штатное расписание, снизив вдвое расходы на содержание.



Но все это общие слова, довольно туманно характеризующие положение «мусорного» оператора. Конкретика появилась лишь недавно в виде отчета Счетной палаты республики, заходившей на предприятие с проверкой. Это, кстати, еще одно последствие перехода «ЭкоАльянса» под крыло государства, ведь частные фирмы «счетка» не проверяет.



В шаге от банкротства



Итак, к цифрам: на 1 января 2020 года задолженность населения и юридических лиц перед региональным оператором составляла 280,6 млн рублей. А на 1 июня – уже 438,8 млн. Рост – в разы за каких-то полгода.



Сумма доходов за прошлый год внушительная - 747,9 млн рублей, но расходов оказалось больше - 748,7 млн. За пять месяцев этого года, несмотря на огромный рост «дебиторки», доходы превысили расходы на 2,3 млн рублей. Что, во-первых, в масштабах Бурятии немного, во-вторых, еще не вечер, ведь не знаем, как эта цифра изменится к концу года.



Более того, показать хоть сколько-нибудь положительные цифры в этом году удалось не за счет эффективной работы, а за счет субсидий от Минприроды Бурятии: из бюджета компании выделено 157,7 млн рублей. Это во-первых. А во-вторых, компания активно наращивает долги.



«ООО «ЭкоАльянс» как заемщиком заключено 34 договора возмездного и безвозмездного займов на общую сумму 399,2 млн рублей, их погашение осуществлялось за период 2019 года – за пять месяцев 2020 года в сумме 206,4 млн рублей, из них 10,5 млн рублей – уплата процентов», говорится в отчете аудиторов.



При этом региональный оператор задолжал перевозчикам и полигонам (примерно половину от общей суммы задолженности), имеются долги по уплате налогов и сборов в бюджет, платежей во внебюджетные фонды. То есть сейчас «ЭкоАльянс» неспособен даже налоги заплатить.



«Анализ финансового состояния показал, что большинство проанализированных показателей находятся на низком уровне. Особенно это касается показателей ликвидности и финансовой устойчивости», пришли к выводу аудиторы, отметив, что деловая активность компании хоть немного, но растет.



А как обстоят дела с выполнением возложенных на регионального оператора функций?



«За анализируемый период региональным оператором не приняты действия по запуску в работу имеющихся мусоросортировочных станций, в штате отсутствуют работники, занимающиеся обработкой отходов», следуют неутешительные выводы Счетной палаты.



Таким образом, становится понятно, что институт регионального оператора в Бурятии не просто себя не оправдал, но и с треском провалился. Вместо массовой ликвидации свалок, налаживания системы сортировки и переработки отходов, инвестиций и строительства инфраструктуры мы снова получили полугосударственную контору, едва сводящую концы с концами и вечно тянущую деньги из бюджета. А мусор в Бурятии, думается, так никуда и не денется.



Станислав Сергеев, «Номер один».

Фото: "Номер один"

