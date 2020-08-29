В Улан-Удэ становятся популярными малолитражки и гибриды

Скромным габаритам и небольшому расходу топлива аккомпанирует вменяемая стоимость страховки



Этим летом на автомобильном рынке столицы Бурятии можно отметить две тенденции. Среди машин с пробегом приоритет все чаще отдают экономичным моделям, а у дилеров всплеск продаж новых авто благодаря «дальневосточной» скидке в 25%.



В России самые компактные автомобили А-класса за половину 2020 года показали своеобразный антирекорд спроса, упав на 61%. Но в Бурятии ситуация противоположная - среди новых зарегистрированных авто более трети составляют малолитражки. В западных регионах бизнес покупал малолитражный автомобиль, экономящий топливо и место на парковке, но сейчас его цена из-за пандемии сравнялась с более вместительными моделями. В нашем же регионе машины с объемом двигателя не более 1 литра побеждают почти всегда на вторичном рынке.



Вторая причина – автоледи. Девушки получили права и активно осваиваются в городе на собственном автомобиле. 76% выпускников автошкол в Улан-Удэ – представительницы прекрасного пола.



- Чаще всего у девушек это первый личный автомобиль или второй в семье. Поэтому маневренность и экономичность – главные критерии при выборе малолитражки, - говорит эксперт рынка на Приречной Чингис Булдаков.



Скромным габаритам и небольшому расходу топлива аккомпанируют сносное налоговое бремя и вменяемая стоимость страховки. Горожане выбирают японские или корейские малолитражки: «Тойоту Витц», «Ист» или «Пассо», «Хонду Фит», «Ниссан Микра», менее популярны «Хюндай Гетц» или «Дэу Матиз». Из «европейцев» можно отметить «Шкоду Фабио» и «Шевроле Спарк».



На волне постоянного роста цен на бензин в топ продаваемых выходят гибриды и электрокары. Среди последних в Улан-Удэ зарегистрированы только «Ниссан Лиф». Таких электромобилей в Бурятии зарегистрировано более 90. Для владельцев батареек на колесах отменили транспортный налог и даже построят специальную заправку. По результатам интернет-голосования зарядную станцию для электрокаров планируется установить вблизи ФСК. Как рассказали в «Бурятэнерго», станция будет быстрой и бесплатной. Время для полного заряда на такой станции составит всего два часа.



Электромобиль — автомобиль специфический и требует условий. Самое главное - это доступность ночной зарядки. Регулярно меняется ровно одна техническая жидкость — масло в редукторе. Стоимость замены — 1 300 рублей, делать это надо раз в 25 000 километров.



Если электрокары только приживаются в республике, то гибриды давно покорили наш город вслед за Улан-Батором, где «Приус» является главным автомобилем.



- Среди гибридов выбор стал гораздо больше: от народного «Филдера» до редкого «Раи». Есть в продаже даже гибридные «Лексусы», но они более привередливые в обслуживании, - говорит автоэксперт Чингис Булдаков.



Интересно, что в Бурятии сэкономить можно и при покупке нового автомобиля. «Дальневосточная» скидка в нашем регионе составляет 25%. Это относится к трем программам: если вы покупаете первый автомобиль; если у вас есть дети; если вы работаете врачом. Получить скидку в четверть стоимости можно в дилерских салонах. Ограничение здесь только по стоимости машины – до 1,5 млн рублей.



- У меня скидка получилась 250 тыс. рублей, до сих пор не верю, что от России можно получить такую сумму денег, – рассказывает финансовый блогер Елена Амагырова.



Девушка выбрала паркетник «Рено Аркана» с базовой стоимостью в 1 млн рублей плюс почти полмиллиона за «допы»: обогрев сидений, мультимедиасистему, диски, сигнализацию, коврики, ветровики и т.д.



- Кредит мне дали на 5 лет под 13,5%. Итого: 350 тысяч - первоначальный взнос за машину, 400 тысяч - в кредит (скоро погашу), 440 тысяч - дополнительные опции, 250 тысяч - получила от государства и 42 тысячи – КАСКО. Чистая выгода между покупкой по госпрограмме, и без нее получается где-то 240 тыс. рублей, если закрыть практически сразу после покупки и не брать страхование жизни, - поясняет Елена.



Отметим, для тех, кто не будет гасить досрочно, государственная программа фактически гасит проценты по кредиту.



Андрей Шевченко, «Номер один».

Фото: "Номер один"

