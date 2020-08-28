В Бурятии многодетных родителей освободят от транспортного налога

Льготу смогут получить семьи с тремя и более детьми на один автомобиль





Законопроект об освобождении многодетных родителей от транспортного налога сейчас рассматривается в комитетах Хурала Бурятии. Как сообщила депутатам замминистра соцзащиты республики Анастасия Меринова, льгота направлена на оказание поддержки многодетным семьям.

- Этот законопроект касается расширения льготных категорий по оплате транспортного налога. Предлагается освободить от уплаты транспортного налога в размере 100 процентов от установленной ставки одного из родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, - сообщила она.Под льготу попадут легковые автомобили с мощностью до 200 лошадиных сил. Это обусловлено тем, что семьи с тремя и более детьми приобретают транспортные средства повышенной вместимости, так называемые семейные автомобиль.- Выпадающие доходы республиканского бюджета в связи с принятием данного закона составят 4 процента от общего объема поступлений по транспортному налогу. С учетом налоговой ставки, объем недополученных доходов республиканского бюджета, начиная с 2021 года, составит 30 млн рублей, - рассказала Анастасия Меринова.Если семья имеет несколько автомобилей, то льготу можно будет оформить только на один из них.- У нас примерно из 20 тысяч многодетных семей в Бурятии где-то пять с небольшим тысяч обеспечены автомобилями до 200 лошадиных сил. Без учета дохода на душу населения, - подытожила Анастасия Меринова.Депутаты согласились с таким предложением, однако окончательное решение будет принято на ближайшей сессии Хурала.Фото: «Номер один»