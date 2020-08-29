В Бурятии предприниматели продвигают безопасную для Байкала бытовую химию

Уже несколько лет выпускница ВСГУТУ вместе с командой специалистов производит микробиологические препараты серии «Эминекст»



Анна Гнитецкая – выпускница ВСГУТУ по специальности «инженер-биотехнолог» и аспирантка БГСХА. Уже несколько лет Анна вместе с командой специалистов производит микробиологические препараты серии «Эминекст», а также является официальным дилером бесфосфатной продукции компании «Глобал Хими».



Безопасные для Байкала



Четыре года назад, когда Байкал заполонила спирогира, в Бурятии и Иркутской области активно обсуждалось использование бесфосфатных порошков и моющих средств. Специалисты в области биологии советовали отказаться жителям регионов от использования стиральных порошков и другой бытовой химии, содержащих фосфаты.



Ученые тогда сообщали, что опасная водоросль спирогира разрастается главным образом из-за плохо очищенных сточных вод, попадающих в акваторию Байкала. В них наблюдается повышенное количество фосфора. С середины 20 века источником фосфора как раз являются фосфаты в моющих средствах.



Фосфаты влияют не только на активность спирогиры, но и на прибрежную экосистему Байкала в целом. Вещества губят губок и рачков, очищающих байкальскую воду.



С 2013 года во всех странах Европейского Союза запрещено использование в бытовых нуждах фосфоросодержащих средств для стиральных машин, а с 2017 года вступил в силу запрет и для посудомоечных машин. Большинство моющих средств в России содержат от 15 до 40% опасного для здоровья человека и окружающей среды триполифосфата натрия. Всего один грамм этого вещества стимулирует образование 5-10 килограммов водорослей.



- Бытовая химия с содержанием фосфатов причиняет серьезный вред экологии. И проблема, что возникла с Байкалом, связана с моющими средствами, содержащими фосфат. Ее необходимо было решать. У меня в голове все время крутилась мысль, что нужны бесфосфатные моющие средства, но где взять их – непонятно. Люди думали, что они очень дорогие, - рассказывает Анна Гнитецкая.



В 2018 году девушка побывала в городе Кемерово в Кузбасском технопарке, где узнала о существовании новосибирской компании «Глобал Хими», занимающейся производством бесфосфатных моющих средств.



- Зашла на сайт компании, пообщалась с руководством, мне прислали сертификаты, подтверждающие, что это действительно бесфосфатные средства. Решила сама попробовать, как это работает, и заказала пробную небольшую партию. Испытала два средства, увидела, что посуда стала чище, у нее появился блеск, словно она совершенно новая, - говорит инженер-биотехнолог.



Сейчас подобная продукция набирает популярность в Улан-Удэ. Предприниматель говорит, что весной участвовала в совещании, проводимом республиканским Министерством туризма, где рассказала владельцам турбаз и гостевых домов о безопасной для окружающей среды продукции, но отклик, к сожалению, был небольшой.



- Это хорошая альтернатива различным моющим средствам по доступной цене. Бытовая химия производится в России. Если бы все жители Бурятии применяли бесфосфатные средства, это был бы значительный вклад в экосистему, - отмечает Анна Гнитецкая.



Удобрения из отходов



С 2014 года в Бурятии выпускаются средства серии «Эминекст» - микробиологические препараты для сада и огорода, а также для переработки и обеззараживания различных отходов органического происхождения.



- В 2010 году я работала в Институте ветеринарной медицины в Омске, и благодаря нашей работе с учеными кафедры микробиологии и вирусологии появилась продукция серии «Эминекст». Препараты являются натуральными, безопасными для окружающей среды и человека, содержат полезные микроорганизмы, что позволяет получить хороший урожай и ускорить разложение органики, - говорит Анна. - Изготавливается на мини-заводе. Часть сырья берется в Бурятии, часть приобретается в специализированных компаниях и институтах.



Предприниматель говорит, что компания накопила большой опыт внедрения своей продукции на различных производствах. Так, в 2017 году она побывала в Московской области, куда биотехнолога пригласили для восстановления плодородия почвы участка земли, некогда служившего мусорным полигоном.



- Мы решили попробовать восстановить плодородие почвы. Вспахали, обработали препаратом и посеяли семена гречихи. Через два месяца приехали вновь и не поверили своим глазам – гречиха вымахала по пояс. Люди были в шоке, что выросли растения там, где не пробивались даже сорняки. Еще появились шмели, а они не полетят туда, где неприятный запах, - подчеркивает наша собеседница.



Также Анна Гнитецкая сотрудничала с улан-удэнским комбинатом по благоустройству – проводила эксперимент по снижению объема накопленных отходов на территории 4200 квадратных метров. Помощники Анны отгородили опытный участок, внесли с помощью спецтехники раствор препарата. Через 40 дней толщина участка снизилась на 30-35 сантиметров. На опытном участке отсутствовали животные и птицы, так как не было неприятного запаха, чего не наблюдалось на контрольном участке.



- Органические отходы, имеющиеся в теле полигона, оседают в течение трех лет, а с применением препарата процесс ускоряется и переработка происходит всего за 45 дней. Таким образом можно увеличить срок службы полигона. А также организовать переработку органических отходов с городских очистных сооружений, очищать сточные воды, - говорит эколог.



Препараты можно использовать и в растениеводстве, сельском хозяйстве и животноводстве, например, для подкормки растений, ускорения разложения компоста, переработки навоза. Также разработана кормовая добавка для животных.



Эфирно-масличный эксперимент



Сейчас Анна учится в аспирантуре БГСХА, готовит диссертацию на тему «Выращивание эфирно-масличных культур в засушливых условиях Забайкалья».



- У нас в республике низкая влажность и высокая ассимиляция солнечного света. Из-за этого листочки у растений очень узенькие, а содержание биологически активных веществ очень высокое, в отличие от южных регионов России, где присутствует высокая влажность. В Бурятии выращивают много злаковых культур. Пшеница, рожь и прочие культуры, конечно, необходимы, но они страдают от засухи. Экономически выгодно выращивать масличные культуры. Например, один килограмм зерна стоит 9 рублей, а анис - 3 тысячи. Поэтому хочется попробовать вырастить эфирно-масличные растения и организовать их переработку, - делится планами Анна.



Подобные проекты в Бурятии как никогда актуальны, ведь рядом Байкал, испытывающий все большую нагрузку. Объемы вредных веществ, что попадают в озеро, колоссальны. И властям по-хорошему нужно бы цепляться за любую возможность чтобы снизить их. Впрочем, активной поддержкой таких инициатив пока, к сожалению, не пахнет.



Лариса Ситник, «Номер один».

Фото: "Номер один"

