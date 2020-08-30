Дети и отношения

Как помочь подростку пережить безответную любовь



Первая любовь всегда оставляет след в душе. Подростку его романтические переживания кажутся самыми важными и уникальными в мире, особенно если объект любви не отвечает взаимностью. Как же родители могут помочь? Об этом «Номер один» поговорил с психологом Еленой Хамагановой.



Что такое любовь



- Елена Николаевна, вам приходится сталкиваться с подростками, переживающими безответные чувства?



- Да, разумеется. Время от времени я получаю примерно такие сообщения: «Алена, привет! Мне нужен психолог. Я влюбился в девушку. Но она выбрала другого. Но почему-то где-то внутри хочется, чтобы она была рядом со мной. Мозг все понимает, а вот душа не хочет отпускать, так как рана внутри, и это очень больно».



Это написал Саша (имя изменено). Молодой человек 17 лет - герой истории о безответной любви, о ней я хочу сегодня с вами поговорить.



Чтобы помочь Саше пережить эту душевную боль, надо понимать, что такое любовь. Как считают многие великие философы прошлого и настоящего, любовь – это самое важное в жизни. И понимание любви – первый шаг к ее овладению.



Для начала возьмем за принцип, что универсальных способов избавления от любви нет. Любовь многолика, потому что каждый человек любит по-своему. Любовь – это всегда личные переживания. И поэтому пренебрежительные, снисходительные подбадривания «это пройдет», «все это ерунда» не помогут.



Очень хорошо рассказывается о любви в книге известного немецкого психолога Эриха Фромма «Искусство любить». Фромм спрашивает: действительно ли любовь — искусство? Он отвечает на этот вопрос положительно. Для большинства проблема любви — это, прежде всего, как быть с любимым, а не то, как любить самому, то есть не проблема способности любить. Он подчеркивает: принято думать, что любить просто, а найти достойный объект для любви или для того, чтобы быть любимым, — вот что трудно. И в этом смысле безответная любовь – это желание быть любимым. Но, по мнению Э. Фромма, любовь – это больше про то, как отдавать себя другому, тем самым раскрываясь самому.



Э. Фромм писал: «Любовь – это единственный способ понять другого человека в его глубочайшей сущности. Только любя, отдавая себя другому и проникая в него, я нахожу себя, я открываю себя, я открываю нас обоих, я открываю человека».



То, как дети переживут период первой влюбленности, каким окажется их первый опыт, как сложится их дальнейшая жизнь, во многом зависит от родителей, супружеских и детско-родительских взаимоотношений, семейных сценариев.



Особенности подростковой влюбленности



- Какая любовь у подростков? Каковы особенности переживаний такого сильного чувства в юном возрасте?



Существуют разные виды любви. Безответная любовь, как любовь к человеку, не отвечающему взаимным чувством, для многих взрослых является серьезным испытанием, а для подростков тем более. Из-за страха быть отвергнутыми подростки оказываются не в состоянии признаться в своих чувствах и еще больше страдают от собственной слабости и бессилия. Отвергнутый продолжает лелеять надежду на то, что его любимый вернется, осознав свою неправоту. Это так называемая классическая форма (причина) неразделенной любви. Для этого возраста свойственны еще две наиболее яркие формы (причины): любовь к кумиру и влюбленность целого класса в одного мальчика или девочку. В первом случае предметом любви может быть певец, кинозвезда, спортсмен. Объекты такой влюбленности даже и не подозревают, что по ним кто-то страдает. Во втором абсолютно естественно, что мальчик или девочка не могут ответить взаимностью сразу всем. Особо впечатлительные подростки реагируют на это очень остро.



«Первые три недели я вообще не ел почему-то. Заставлял себя принимать пищу. Вообще сильно не спал», - рассказывал Саша.



Подросткам свойственно абсолютизировать, а это приводит к излишним крайностям: если меня не полюбил один человек, то не полюбит никто, или кроме него/нее мне больше никто не нужен, или я больше никого не смогу полюбить. К сожалению, из-за своей неопытности и незнания подростки могут совершать непоправимые ошибки, поступки.



Зачастую безответная любовь подростка трансформируется в эмоциональную зависимость. Он теряет личную автономию. Постоянно испытывает страдания из-за недоступности предмета своего обожания, ощущает невозможность выйти из этого состояния. Причем чувства, в ловушке которых он оказался, оказывают хроническое отрицательное влияние на его здоровье и возможность жить, действовать. Следует отметить, что если переживание подростком эмоций, связанных с безответной любовью, длится недолго (при отсутствии неблагоприятных предпосылок), перехода в психологическое расстройство может не произойти.



Нередко неразделенная любовь в подростковом возрасте может привести к апатии, депрессивным расстройствам, снижению учебной мотивации и успеваемости. Однако не стоит бояться, если ваш ребенок безответно влюбился. Неразделенная любовь – это своего рода один из этапов взросления, полноценного эмоционального развития подростка. Изведав ее, он обретает навык лицом к лицу встречать разочарования и поражения, принимать их, ставить жизненные цели, строить планы для их реализации, добиваться успеха. В этот период у подростка происходит активное познание себя и других, переоценка ценностей, кардинальным образом меняется взгляд на устройство мира, внешнего и внутреннего. И очень важно, чтобы на этом этапе жизни отвергнутый подросток имел мощную поддержку в лице родителей или других близких людей. Тогда опыт неразделенной любви будет способствовать его личностному росту и развитию.



Советы родителям



- Елена Николаевна, что делать родителям, если их ребенок впервые влюбился или страдает от неразделенной любви?



- Есть некоторые рекомендации о том, как можно помочь подростку пережить болезненный опыт неразделенной любви.



Первое, что нужно сделать - дайте подростку понять, что вы рядом. Обнимите, вместе помолчите, если надо. Просто побудьте рядом. Все это создает атмосферу тепла и защищенности, которая в этот момент ему так необходима. Также это позволит вашему подростку не закрываться, не замыкаться в себе. Вы можете просто сказать: «Я вижу, что-то не так. Как будет желание поговорить, просто дай знать. Я могу тебя просто выслушать, без лишних вопросов, если ты этого захочешь».



Необходимо выслушать подростка и не критиковать. Дайте ему возможность выговориться. Попросите рассказать его о своих чувствах, переживаниях, о том, кого любит, какой он/она, что в нем/ней нравится больше всего, почему именно с ним/с ней хорошо. Остерегайтесь осуждать объект любви вашего ребенка, даже если он/она этого заслуживает. Помогайте подростку как можно больше самому высказываться. Это позволит снять эмоциональное напряжение и выплеснуть то, что разрушает его изнутри. Но ни в коем случае это не должно превратиться в допрос с пристрастием.



Поделитесь, как это у вас было или у ваших знакомых. Благодаря чему и кому вы смогли пережить это. Мы часто учимся на чужих историях.



Если вашего ребенка обидели или унизили (обсмеяли, пустили слухи, сплетни), дайте понять, что вы встанете на его защиту. Придумайте и обсудите вместе дальнейшие шаги.



Больше действий. Предложите заняться спортом, танцами, катанием на велосипеде, пешком прогуляться на свежем воздухе, главное, двигаться. Влюбленность – это много энергии. Надо дать ей выход и эффективно ее использовать.



Повышайте самооценку и уверенность в себе. Поход к отличному стилисту, парикмахеру, визажисту поможет улучшить свою внешность и почувствовать себя более привлекательным. Обновите гардероб. Выберите хороший парфюм, чтобы придать подростку «аромат мужественности или женственности».



Помочь переключиться на учебу, хобби, увлечения. Занятия любимым делом позволят ребенку развиваться, при этом совершенствовать свои навыки, что также благотворно повлияет на самооценку. Более того, новые увлечения – это новый круг общения, новые эмоции. Научите при этом подростка ставить и добиваться целей, это позволит выделяться из общей массы.



Предложите вести личный дневник, писать стихи, рисовать, играть на любимых музыкальных инструментах – все это также варианты выплеска внутренних переживаний.



«Не сыпать соль на раны». Посоветуйте не заходить на страничку возлюбленного, не следить за его жизнью и любыми передвижениями. Полезно для более быстрого восстановления.



Кино и книги. Посмотрите вместе фильмы про похожие ситуации, чтобы узнать, как герои справлялись и выходили из них. Также ответы можно найти в увлекательных историях, рассказах, романах. Чтение позволит отвлечься от негативных мыслей.



Будьте внимательны к своему ребенку. Обращайте внимание на продолжительный отказ от пищи, нарушение сна, на постоянное тоскливо унылое настроение, на невзначай брошенные фразы: «Надоело так жить. Зачем же мне тогда жить. Я никому не нужен и т.д.», на повреждения или порезы на теле, на рискованные действия относительно своей жизни и здоровья. Эти проявления могут свидетельствовать о неразделенной любви, а главное, об антивитальном, или суицидальном поведении ребенка как одном из серьезных ее последствий. Нужно посетить специалиста - психолога или психотерапевта.



Важно помнить о том, что именно равнодушие может привести к непоправимым последствиям. Не упускайте возможности быть по-настоящему рядом со своими детьми в тот момент, когда они в этом нуждаются.



Лариса Ситник, «Номер один».

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