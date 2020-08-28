В центре Улан-Удэ перекроют часть улицы

На улице Коммунистической будут ремонтировать дорогу





В столице Бурятии с 30 августа по 6 сентября из-за ремонта будет перекрыта часть автодороги по улицы Коммунистической: от ул. Ербанова до ул. Почтамтской. В связи с этим изменится схема движения автобусов маршрутов № 16, 16К, 56, 56С и 59.

Объезд закрытого для движения участка по ул. Коммунистической в направлении Октябрьского района города будет осуществляться по ул. Ербанова – ул. Почтамтской – ул. Коммунистической, далее - по утвержденным схемам. В обратном направлении организация движения не изменится, сообщили в мэрии Улан-Удэ.







Фото: «Номер один»