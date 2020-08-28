В Улан-Удэ полицейские ищут родственников найденной девочки

Она найдена на улице Ключевской возле дома №70а, ребенку на вид около 4-5 лет



В столице Бурятии сегодня в дежурную часть отделения полиции 2 Управления МВД России по Улан-Удэ поступило сообщение об обнаружении несовершеннолетней девочки по улице Ключевская возле дома №70а без сопровождения взрослых.



Ребенку на вид 4-5 лет, азиатской внешности, волосы темные. Не разговаривает, сообщает пресс-служба МВД.



Одета: белая шапка с аппликацией, джинсовая куртка синего цвета, серые брюки с белыми лампасами, кроссовки белые.



При наличии какой-либо информации о родителях или иных родственниках ребенка, просьба сообщить по телефонам: 43-02-02,8-924-457-58-07 или 102(112).



Фото: МВД по Бурятии