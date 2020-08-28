Хоры Бурятии участвуют в фестивале «Семейская круговая»

Жителей республики просят поддержать земляков в онлайн-голосовании за приз зрительских симпатий
Двадцать пять семейских хоров и ансамблей Бурятии участвуют в VI Международном фестивале культуры семейских-старообрядцев «Семейская круговая», который проходит в Забайкальском крае, сообщили в министерстве культуры республики.
Это уникальный проект, направленный на сохранение и популяризацию традиционной культуры одной из интересных этнических групп края – старообрядцев.
Коллективы Бурятии активно участвуют в фестивале. В этом году на конкурс заявлено 25 семейских хоров и ансамблей, отдельные исполнители, дуэты, более 30 мастеров. Это известные коллективы Бичурского, Тарбагатайского, Хоринского, Кижингинского, Селенгинского, Заиграевского районов и Улан-Удэ.
Мастера покажут работы художественной ручной росписи, ткачеству, вышивке, бисероплетению, лоскутному шитью, вязанию крючком, пошиву национальных костюмов, изготовлению кукол, резьбе по дереву, плетению из ивовой лозы и бересты и даже по изготовлению ткацких настольных станков.
«Семейская круговая» объединяет уникальные фольклорные ансамбли, аутентичных исполнителей, мастеров декоративно-прикладного искусства многих регионов России, Китая, Монголии. Фестиваль проходит в интернет-пространстве. Насыщенная онлайн-программа включает конкурс любительских коллективов, выставку, творческие лаборатории.
На сайте фестиваля проводится голосование за приз зрительских симпатий. В социальных сетях жители Бурятии призывают поддержать земляков.Голоса принимаются до 3 сентября.
Фото: семкруговая.рф
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