Депутаты горсовета Улан-Удэ помогли горожанам собрать детей в школу

Народные избранники подхватили эстафету добрых дел





Эстафету добрых дел, посвященную подготовке детей к 1 сентября, подхватили и в городском совете депутатов. Председатель горсовета Чимит Бальжинимаев и депутат Саян Бальжиров вручили работникам приборостроительного объединения сертификаты на покупку всего, что нужно школьникам.

Одной из тех, кому помогли собрать детей в школу, стала многодетная мама Татьяна Налетова. Инженер магнитной лаборатории трудится на предприятии почти 20 лет. Она воспитывает шестерых детей, причем трех малышей Татьяна забрала из детского дома. Сейчас старшему сыну уже 23 года, а в семье подрастают три школьника.







- Такая помощь будет очень кстати – нужно закупить тетрадей, ручек, портфелей и школьную форму, - поблагодарила депутатов многодетная мама.Депутат Саян Бальжиров рассказал, что четвертый округ охватывает центр города – от Элеватора до Октября. Жители округа учатся в 14-й гимназии, занимаются спортом в ФСК, работают на «приборке».- У меня самого трое детей, поэтому я знаю, какое большое дело – собрать ребенка в школу, - поделился Саян Бальжиров.Большое участие в жизни приборостроительного объединения принимает и председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.- Так исторически получилось, что приборостроительное объединение находится рядом с нашим округом. И многие наши жители работают здесь. Мы принимаем участие не только в праздничных мероприятиях, но и стараемся помогать нашим горожанам. Во время пандемии мы привозили продуктовые пайки для нуждающихся жителей микрорайона. У нас большие планы по улучшению жизни жителей нашего округа, - рассказал помощник председателя горсовета Баир Хантаев.Фото: «Номер один»