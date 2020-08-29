В Бурятию поступили дезинфицирующие средства для школ и детсадов

Чиновники уверяют, что их доставят в учреждения до первого сентября



Как сообщил депутатам Хурала на недавнем совещании замминистра образования Валерий Поздняков, сейчас средства, с помощью которых планируется защищать детей от коронавируса во время учебного процесса, распределяются по школам.



- Дезинфицирующие средства для поверхности в виде таблеток поступили в республику. Начинается распределение. Дезинфицирующие средства для рук развозятся по школам. Средства есть, все нормально, до 1 сентября успеваем. При этом, мы начинаем с отдаленных районов – это Ока, Тунка, Курумкан, Баунт, - рассказал чиновник.



Впрочем, некоторые депутаты выразили сомнение в целесообразности открытия детсадов с первого сентября.



- Есть сомнения, отопительный сезон еще не начинается, но уже холодно стало. Нельзя ли после того, как отопительный сезон начнется, детские сады открывать? – говорил депутат Баир Гармаев. - На меня выходили те же заведующие, воспитатели. Когда отопительный сезон еще не начинается, дети начинают болеть.



Однако, по словам Валерия Позднякова, решение об открытии детсадов и школ принято оперативным штабом по борьбе с коронавирусом, который возглавляет глава Бурятии. И отменять это решение, видимо, никто не собирается.



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