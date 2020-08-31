Победителям всероссийских олимпиад в Бурятии заплатят по 150 тысяч

На такое же вознаграждение могут рассчитывать и педагоги



В Хурале рассмотрят законопроект, целью которого является стимулирование участия в олимпиадах бурятских школьников.



- Ни для кого не секрет, что за последнее время снизился уровень результатов наших учеников в олимпиадах всероссийского уровня. И у нас с 2010 года до сегодняшнего дня таких достижений не было. Благодаря вашей (депутатов – прим.) поддержке мы создали центр олимпиадной подготовки учащихся. В течение года определенные наработки произошли. И у нас уже есть призеры олимпиады всероссийского, международного уровня, - рассказывал депутатам заместитель министра образования Валерий Поздняков.



Школьникам, которые стали победителями всероссийской олимпиады, по словам чиновника, будет выплачиваться вознаграждение в 150 тысяч рублей, призерам – по 50 тысяч рублей. За победу на олимпиаде первого уровня – по 80 тысяч рублей, призерам – по 10 тысяч рублей.



- Олимпиады первого уровня – это только общероссийские олимпиады, перечень которых ежегодно утверждается министерством просвещения РФ. Это олимпиады, которые, как правило, проводят ведущие вузы страны, - пояснил он.



Такие же суммы предусмотрены и для педагогов, которые подготовили ученика.



Этот законопроект, в случае его принятия, должен начать действовать с 1 января 2021 года. Однако депутат Иринчей Матханов предложил распространить его и на тех школьников, которые побеждали в 2020 году.



- Этот вопрос возникал. Дело в том, что изначально, когда законопроект обсуждался у главы, речь шла именно о том, что он начнет у нас работать в 2020-21 учебном году. В этом году, к сожалению, бюджетные средства на это не были заложены, - говорил Валерий Поздняков. - Еще один нюанс, что нынешние призеры всероссийской олимпиады школьников, они призеры условные. Потому что сама всероссийская олимпиада школьников в этом году не состоялась, и все, кто попал на всероссийский этап, они автоматически стали призерами. Поэтому это было бы совсем правомерно, - говорил Валерий Поздняков.



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