Владыка Иосиф: «Меня называли жёстким»

Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил прощальную литургию в главном храме Симбирской митрополии



Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил сегодня прощальную божественную литургию в главном храме Симбирской митрополии - Спасо-Вознесенском кафедральном соборе, сообщил сайт митрополии.



Выразить свое почтение митрополиту Иосифу в Спасо-Вознесенский кафедральный собор города Ульяновска прибыли губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, мэр Ульяновска Сергей Панчин и многие другие представители светской власти и муниципалитетов Ульяновской области.



За время служения владыки Иосифа на Симбирской земле совместно с представителями региональной власти было сделано много важных для региона дел в духовно-просветительской, социальной, миссионерской, культурной, образовательной, военно-патриотической, молодежной и других сферах.



Архипастырскими трудами митрополита Иосифа началась работа по строительству монастыря в рабочем поселке Сурское, на месте чудесного явления святителя Николая в 1552 году; завершено строительство надвратного храма Симбирского Спасского женского монастыря . Было налажено сотрудничество и подписано соглашение с министерством здравоохранения, уполномоченным по правам ребенка, центром психолого-медико-социального сопровождения и другими регионально-общественными организациями Ульяновской области.



По окончании прощального богослужения в своем архипастырском слове владыка выразил слова благодарности всем, с кем в течение своего служения на Симбирской кафедре он трудился, молился, созидал и укреплял духовную жизнь Ульяновского региона.



В своем слове митрополит Иосиф отметил, что пресса называла его «жёстким». Но высокие требования он предъявлял, прежде всего, к себе. У него не было выходных и отпусков, он в любое время был доступен для всех, принимал и духовенство, и мирян. Несмотря на то, что на время служения митрополита Иосифа выпали ограничения в связи с пандемией, за прошедший год его управления епархией многое удалось сделать.



Владыка отметил, за время его служения на Симбирской земле ни разу с его прихожанами у него не было никаких конфликтных ситуаций. А это значит, что на Симбирской земле живут верующие, добрые и благочестивые люди. Он пожелал оставаться им такими же, и становиться еще лучше.



Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поблагодарил владыку от всех симбирцев и пожелал здравия и помощи Божией в его архипастырских трудах на новом месте служения.



Фото: mitropolia-simbirsk.ru

