В Улан-Удэ закроют четыре коптящие котельные на Стеклозаводе

Столица Бурятии получит 300 млн рублей от Фонда реформирования ЖКХ на подключение Стеклозавода к ТЭЦ-1



Правительство Бурятии и администрация Улан-Удэ получили сегодня положительное решение правления госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» на предоставление финансовой поддержки в размере 300 миллионов рублей на модернизацию системы теплоснабжении Улан-Удэ, сообщил Комитет городского хозяйства столицы Бурятии.



Проект позволит существенно улучшить экологию Улан-Удэ и повысить надежность предоставления коммунальных услуг населению. Реализация проекта рассчитана на два года (2020-2021). За это время будут закрыты две угольных и две мазутных котельных, расположенных в водоохраной зоне Селенги. Все потребители от этих котельные будут подключены по новым тепловым сетям к ТЭЦ-1. В целом от закрытия четырех котельных сократятся на 300 тонн в год выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.



Система теплоснабжения микрорайона Стеклозавод, в которую входят мазутные котельные микрорайона и 10-го квартала, угольные котельные 10-го квартала, Республиканского психоневрологического диспансера (РПНД), Республиканского противотуберкулезного диспансера (РПТД), имеет износ оборудования до 80 % (10 повреждений - 2017 год, 34 повреждения – 2019 год), что создает угрозу надежности теплоснабжения потребителей.



Также мазутная котельная Стеклозавода и ее мазутное хранилище объемом более 8 тыс кубометров расположены в водоохраной зоне Селенги, что давно является серьезной угрозой экосистеме озера Байкал.



В целях достижения комплексного эффекта (экономический, экологический, социальный) предлагается реализация проекта по закрытию перечисленных котельных и перевод потребителей на централизованное теплоснабжение от Улан-Удэнской ТЭЦ-1. Проектом предусматривается реконструкция тепломагистрали №3, строительство тепловых сетей, насосных станций, центральных тепловых пунктов. Проект реализуется без привлечения средств местного и республиканского бюджета.



Проект по модернизации системы теплоснабжения Стеклозавода был разработан в 2014 году, однако из-за отсутствия источника финансирования не был реализован. По инициативе главы Бурятии Алексея Цыденова и активном участии мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова было проработано оптимальное решение с привлечением софинансирования из средств фонда.



По итогам завершения проекта теплоснабжение микрорайона Стеклозавод будет приведено в соответствии требованиям по снижению негативного воздействия на окружающую среду, расходы на топливо снизятся в шесть раз. Кроме того, ожидается снижение операционных расходов в 5,4 раза, связанное преимущественно с высвобождением персонала котельных и сокращением расходов на ремонт котельных, тепловая нагрузка которых будет переключена на ТЭЦ.



В результате повысится энергетическая эффективность системы теплоснабжения Улан-Удэ, сократится на 35% количество остановок подачи теплоснабжения из-за порывов в тепловых сетях.



Напомним, в Улан-Удэ находятся 146 источников тепловой энергии, из них две ТЭЦ (Улан-Удэнская ТЭЦ-1 и Улан-Удэнская ТЭЦ-2) и 144 котельных, в том числе 33 муниципальных. Зимой влияние сибирского антициклона обуславливает в течение шести месяцев ясную сухую погоду с морозами и слабым ветром. С учетом расположения города в межгорной впадине и наличия большого количества котельных с низкой эффективностью работы и низкими показателями КПД золоуловителей, в столице Бурятии складывается неблагоприятная экологическая обстановка, особенно в отопительный период.



Одним из путей решения этой экологической проблемы как раз и является закрытие котельных с неэффективным сжиганием угольного и мазутного топлива с переключением потребителей на источники, имеющие более высокую степень очистки дымовых газов, а именно ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.



Об объеме работы над проектом, который готовился Комитете городского хозяйства совместно со структурными подразделениями администрации города, министерством строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии и ТГК-14, говорит то, что документацию проекта готовили на протяжении девяти месяцев - с декабря прошлого года. Количество листов документов превысило 5 тысяч и достигло веса около 30 килограммов.





Фото: Правительство Бурятии и администрация Улан-Удэ получили сегодня положительное решение правления госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» на предоставление финансовой поддержки в размере 300 миллионов рублей на модернизацию системы теплоснабжении Улан-Удэ, сообщил Комитет городского хозяйства столицы Бурятии.Проект позволит существенно улучшить экологию Улан-Удэ и повысить надежность предоставления коммунальных услуг населению. Реализация проекта рассчитана на два года (2020-2021). За это время будут закрыты две угольных и две мазутных котельных, расположенных в водоохраной зоне Селенги. Все потребители от этих котельные будут подключены по новым тепловым сетям к ТЭЦ-1. В целом от закрытия четырех котельных сократятся на 300 тонн в год выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.Система теплоснабжения микрорайона Стеклозавод, в которую входят мазутные котельные микрорайона и 10-го квартала, угольные котельные 10-го квартала, Республиканского психоневрологического диспансера (РПНД), Республиканского противотуберкулезного диспансера (РПТД), имеет износ оборудования до 80 % (10 повреждений - 2017 год, 34 повреждения – 2019 год), что создает угрозу надежности теплоснабжения потребителей.Также мазутная котельная Стеклозавода и ее мазутное хранилище объемом более 8 тыс кубометров расположены в водоохраной зоне Селенги, что давно является серьезной угрозой экосистеме озера Байкал.В целях достижения комплексного эффекта (экономический, экологический, социальный) предлагается реализация проекта по закрытию перечисленных котельных и перевод потребителей на централизованное теплоснабжение от Улан-Удэнской ТЭЦ-1. Проектом предусматривается реконструкция тепломагистрали №3, строительство тепловых сетей, насосных станций, центральных тепловых пунктов. Проект реализуется без привлечения средств местного и республиканского бюджета.Проект по модернизации системы теплоснабжения Стеклозавода был разработан в 2014 году, однако из-за отсутствия источника финансирования не был реализован. По инициативе главы Бурятии Алексея Цыденова и активном участии мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова было проработано оптимальное решение с привлечением софинансирования из средств фонда.По итогам завершения проекта теплоснабжение микрорайона Стеклозавод будет приведено в соответствии требованиям по снижению негативного воздействия на окружающую среду, расходы на топливо снизятся в шесть раз. Кроме того, ожидается снижение операционных расходов в 5,4 раза, связанное преимущественно с высвобождением персонала котельных и сокращением расходов на ремонт котельных, тепловая нагрузка которых будет переключена на ТЭЦ.В результате повысится энергетическая эффективность системы теплоснабжения Улан-Удэ, сократится на 35% количество остановок подачи теплоснабжения из-за порывов в тепловых сетях.Напомним, в Улан-Удэ находятся 146 источников тепловой энергии, из них две ТЭЦ (Улан-Удэнская ТЭЦ-1 и Улан-Удэнская ТЭЦ-2) и 144 котельных, в том числе 33 муниципальных. Зимой влияние сибирского антициклона обуславливает в течение шести месяцев ясную сухую погоду с морозами и слабым ветром. С учетом расположения города в межгорной впадине и наличия большого количества котельных с низкой эффективностью работы и низкими показателями КПД золоуловителей, в столице Бурятии складывается неблагоприятная экологическая обстановка, особенно в отопительный период.Одним из путей решения этой экологической проблемы как раз и является закрытие котельных с неэффективным сжиганием угольного и мазутного топлива с переключением потребителей на источники, имеющие более высокую степень очистки дымовых газов, а именно ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.Об объеме работы над проектом, который готовился Комитете городского хозяйства совместно со структурными подразделениями администрации города, министерством строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии и ТГК-14, говорит то, что документацию проекта готовили на протяжении девяти месяцев - с декабря прошлого года. Количество листов документов превысило 5 тысяч и достигло веса около 30 килограммов.Фото: pixabay.com и Комитет городского хозяйства Улан-Удэ

