В Бурятии растет число заразившихся COVID-19

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов 29 августа 2020 зарегистрировано 5190 (+54) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 2942.

Из 54 новых случаев COVID-19: 18 чел. - обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

Успешно завершили лечение и выписались из больниц 4380 человек, умер 51 человек. Проходят лечение в стационарах республики 446 больных. На амбулаторном лечении находятся 313 пациентов.

На 8.00 ч. 29 августа в инфекционных стационарах Республики Бурятия с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 446 пациентов.

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 883 койки, занято – 479, в том числе с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 446, свободно 404 койки. Занятость коечного фонда составляет 54,2 %.

На 8.00 ч. 29 августа 2020 проходят амбулаторное лечение 313 пациентов с COVID-19, легким течением заболевания.

Всего выздоровели от COVID-19 – 4380 (+38) человек.

В ГБУЗ «РКИБ» в отделении реанимации находятся пятеро тяжелых пациентов, в том числе старше 65 лет – три человека, на ИВЛ пациентов нет.

В стационаре по ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся 13 пациентов, в том числе старше 65 лет – девять, на ИВЛ – пять пациентов, в том числе старше 65 лет – два человека.

В обсерваторе на 8.00 ч. 29 августа 2020 г. находится 13 человек.





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