В больнице Улан-Удэ умер ещё один больной коронавирусом

Перед смертью пациент 24 дня находился на ИВЛ





Накануне, 28 августа, в республиканской инфекционной больнице в Улан-Удэ скончался 80-летний пациент с коронавирусной инфекцией – это уже 51 жертва пандемии в Бурятии. Его заражение было осложнено двусторонней пневмонией.

- Заболевание протекало в тяжелой форме, с дыхательной недостаточностью 2-3 степени, - сообщили в минздраве. - Пациент находился на лечении 31 день, из них на ИВЛ - 24 дня. Причина его смерти - полиорганная недостаточность.

Сейчас в отделениях реанимации в Бурятии находятся 18 тяжелых пациентов, из которых старше 65 лет – пять человек.



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