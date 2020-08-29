«Диктант Победы» в Бурятии пройдет в онлайн-формате





Организаторы «Диктанта Победы-2020» изменили формат проведения. Он пройдет не на открытых площадках, а в режиме онлайн-тестирования. Такое решение принято для обеспечения безопасности участников в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

- Для нас Великая Победа – это не только важный этап в истории страны, это символ национальной гордости и доблести нашего народа. И несмотря ни на что мы должны сохранить и передать своим детям это наследие и память. Я призываю всех жителей Бурятии поддержать проект «Диктант Победы» и пройти тестирование на знание событий Великой Отечественной войны. Нам нельзя потерять эти знания! Более 120 тысяч наших земляков ушли на фронт, больше трети из них не вернулись домой. И этой ценой нам досталась мирная жизнь. Будем достойны их памяти – будем помнить и знать все об этом подвиге, – обратился к жителям республики Глава Бурятии Алексей Цыденов.

Всем желающим проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны с 28 августа нужно зарегистрироваться по номеру телефона на сайте диктантпобеды.рф.

3 сентября в 14.00 по московскому времени на сайте откроется доступ к тесту – и участники смогут пройти тестирование в формате онлайн. Дипломы получит каждый участник тестирования.

Напомним, ранее сообщалось, что «Диктант Победы» пройдет на Байкале.

Международную историческую акцию «Диктант Победы» впервые провели в 2019 году. Более чем 105 тысяч участников из 85 регионов России и 23 иностранных государств отвечали на вопросы 20 заданий в форме тестов. По результатам акции победителям вручили памятные призы.





Фото: диктантпобеды.рф