Агрессивный улан-удэнец выплатил ФОМСу 200 тысяч рублей

Мужчина заплатил за лечение избитого им человека

В суд обратился прокурор Железнодорожного района г. Улан-Удэ. Он просил взыскать с ответчика ущерб, причиненный преступлением.

В 2019 году улан-удэнец был осужден по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Он сильно избил челоека, тем самым причинил ему тяжкий вред здоровью. Согласно сведениям Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия стоимость лечения потерпевшего составила 206 тысяч рублей, стоимость вызова скорой медицинской помощи составляет 3 тысячи рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" расходы, осуществленные на оплату медицинской помощи застрахованному лицу, вследствие причинения вреда его здоровью подлежат возмещению гражданином, причинившим вред здоровью застрахованного лица.

Суд удовлетворил исковое заявление, взыскал с ответчика в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия сумму причиненного материального ущерба.

Решение вступило в законную силу.





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