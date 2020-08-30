В Бурятии за сутки зарегистрировано 53 новых случая коронавируса

Скончался еще один пациент с COVID-19



В Бурятии на утро воскресенья зарегистрировано 5243 (+53) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По г. Улан-Удэ – 2983. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 4404 (+24) человека, умерло 52 (+1) человека. Проходят лечение в стационарах республики 464 больных. На амбулаторном лечении находятся 323 пациента.



Так, в стационаре по ул. Пирогова умер пациент 89 лет с новой коронавирусной инфекцией, осложненной двусторонней пневмонией. Заболевание протекало в тяжелой форме, с дыхательной недостаточностью 2 степени. Находился на лечении 7 дней, проводилась респираторная поддержка. Причина смерти прогрессирование дыхательной недостаточности.



Из 53 новых случаев COVID-19: 24 человека обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 89021 69 35 40. По вопросам коронавирусной инфекции обращения также принимает диспетчерская служба 112.



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