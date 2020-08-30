В Курумканском районе Бурятии решили многолетнюю проблему с освещением улиц

Из-за недостаточного финансирования с сумерками райцентр погружался во тьму



В сельской местности районного центра в с. Курумкан большинство улиц с наступлением вечера погружаются во тьму. Местные жители ходят с фонариками. Как пояснили в администрации района, уличное освещение отсутствовало из-за недостаточного финансирования. В этом году уличная «иллюминация» стала возможной благодаря государственной поддержки в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий», сообщает Минсельхозпрод Бурятии.



В рамках проекта стоимостью 1 млн 240 тысяч рублей приобретены осветительные приборы. Инициативная группы района содействовала в монтаже на трех основных улицах: Первомайская, Советская и ул. Ленина. Они самые длинные по протяженности: 3 км или 200 домов.



- До этого здесь стояли одиночные фонари. Население из частных домов устанавливало лампочки самостоятельно. Для меня, как сотрудника правоохранительных органов, кроме прочего, важна профилактика правонарушений. Конечно, их будет меньше, - прокомментировал участковый района Андрей Эрдынеев.



Вопросы организации уличного освещения в муниципалитетах в рамках установленных нормативов находятся под постоянным вниманием как местной, так и региональной власти. В ряде муниципальных образований разработаны программы модернизации уличного освещения, которые поэтапно реализуются.



Фото: пресс-служба Минсельхоза Бурятии