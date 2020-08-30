В Бурятии расширяют ассортимент мясной продукции из баранины

В регионе начинается сезон массовой переработки скота
В 2020 году особое внимание уделено первичной переработке мелкого рогатого скота, максимально задействованы убойные пункты, дооснащены необходимым технологическим оборудованием. Сегодня в регионе действуют 25 убойных пункта в 19 районах республики, сообщает Минсельхозпрод Бурятии.
Бурятия обладает большим потенциалом по увеличению поголовья мелкого рогатого скота и производству мясной продукции из баранины и вторичного сырья, получаемого при первичной переработке скота. Так, у жителей Курумканского и Баргузинского районов появилась возможность поставлять овец на переработку в Могойтинский убойный цех. Как отметила начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Татьяна Полозова, в этом году отличное качество мясного сырья, упитанный скот дает большой выход мяса с вкусовыми качествами. На крупных убойных пунктах организована комплексная переработка вторичного сырья, перерабатывается кровь, субпродукты и кишечное сырье. Особым спросом у покупателей республики пользуются национальная деликатесная мясная продукция: хиимэ-мясные колбаски, хубагша-печень в рубашке,шутхаhан-кровяная колбаса,хошхоног- из кишечного сырья,шулэн-баранина в бульоне и буузы из баранины.
- Мясо баранины высшего сорта после травяного откорма и пастбищного содержания овец в основном реализуется в виде сортового разруба на рынках города, в фирменной торговой сети перерабатывающих предприятий и в Титане. С убойных пунктов налажены поставки баранины на Бурятмяспром, где в этом году поработали над расширением ассортимента и производят мясные консервы «Баранина тушеная высший сорт». Технологи комбината разработали новые виды мясных полуфабрикатов из баранины «Позы байкальские» и пельмени из баранины, которые можно приобрести в фирменной торговой сети предприятия, - рассказала Татьяна Полозова.
В настоящее время первичной переработкой овец занимаются ООО «Основа» в Селенгинском, Курумканском», Хоринском районах; ООО «Мясоопторг» в Бичуре; ООО «Хамтаа» в Джидинском районе.
- В текущем году мы планируем в республике получить 1,8 тысяч тонн мяса баранины. Расширение ассортимента мясной продукции глубокой переработки баранины и эффективное использование вторичного сырья несомненно будет стимулировать увеличение поголовья мелкого рогатого скота в Бурятии, - прокомментировал заместитель председателя правительства Бурятии по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий - министр сельского хозяйства и продовольствия РБ Даба-Жалсан Чирипов.
Напомним, в настоящее время поголовье мелкого рогатого скота в республике составляет 280 тысяч голов, лидеры по производству баранины - Селенгинский, Джидинский, Бичурский, Хоринский районы. В республике 85% от общего поголовья мелкого рогатого скота приходится на мясных овец: бурятская грубошерстная «буубэй», бурятская полугрубошерстная, монгольская грубошерстная, эдильбаевская, тувинская короткожирнохвостая.
Фото: pixabay.com
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