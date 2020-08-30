В последний день лета в Бурятии ожидается снег

В республике объявлено штормовое предупреждение



По данным Бурятского гидрометцентра, 31 августа по республике местами сильные дожди, в горах Восточного Саяна возможен мокрый снег.



Если подробнее, то в последний день лета в республике будет облачно с прояснением, ночью в большинстве районов дожди, по Прибайкалью, северу и востоку республики местами сильные дожди, в горах Восточного Саяна возможен мокрый снег, днем местами кратковременные дожди, по северной половине местами сильные дожди. В утренние часы местами туманы. Ветер до 17 м/с. Температура ночью 9-14, по юго-западу и северу местами 3-8, днем 17-22, при дожде до 13 тепла.



В Улан-Удэ 31 августа небольшой дождь. Ветрено. Температура ночью 11-13, днем 17-19 тепла.



Спасатели напоминают: в неустойчивую погоду откажитесь от выходов на туристические маршруты и горные походы. Возьмите под особый контроль детей, не оставляйте без внимания пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на телефон пожарно-спасательной службы МЧС России - «101».



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