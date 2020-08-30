В Бурятии завершился военно-технический форум «Армия-2020»

Жителям и гостям столицы продемонстрировали, на что способна техника, находящаяся на вооружении в ВВО

В Республике Бурятия завершился военно-технический форум «Армия-2020», который впервые в текущем году проходил сразу на нескольких площадках. Мероприятия форума были организованы с целью демонстрации возможностей современной техники, находящейся на вооружении в соединениях и воинских частях объединения ВВО, а также популяризации службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.Форум «Армия-2020» в текущем году было самым масштабным по сравнению с предыдущими годами. Мероприятие прошло одновременно на четырех площадках, в городе Улан-Удэ аэродром «Восточный», впервые форум состоялся в поселке «Сосновый Бор» и в городе Кяхта на «Центральной площади» и в «7-м военном городке» мотострелкового соединения.В ходе форума «Армия-2020» жители и гости столицы Республики Бурятия увидели порядка 60 единиц современных образцов вооружения и военной техники, стоящие на вооружении объединений Восточного военного округа.На площадках для гостей выставлены оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», танк Т-72-Б3, станция радиопомех «Ртуть-БМ», «Инфауна», зенитные ракетные комплексы «ТОР-М-2У», «Бук-М2», «Стрела-10», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», бронеавтомобили «Рысь», «Тигр», самоходная артиллерийская установка «Мста-С», БТР-82А.В поселке «Сосновый Бор» впервые представили 11 единиц раритетной техники времен Афганской и Великой Отечественной воин, в частности танк Т-34, БМП-1, БТР-60, советский тяжелый танк ИС-2, зенитная установка ЗСУ-2, система залпового огня "Катюша".Помимо этого горожанам был организован динамический показ техники ДОСААФ, продукции приборостроительного завода, образцы современного стрелкового оружия, экипировки и боевого снаряжения, работал интерактивный лазерный стрелковый тир «Рубин-110».В ходе проведения военно-технического форума зрителям представлена культурно-художественная программа с привлечением творческих коллективов соединений и частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных на территории Республики Бурятия.Представители авиационного завода продемонстрировали возможности вертолета Ми-8 и совершили пролет над аэродромом с выполнением сложнейших элементов пилотажа.Также для гостей было организовано катание всех желающих на БТР-80 и бронеавтомобиле «Тигр-М».Кроме того, на отведенной площадке развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.На аэродроме «Восточный» на специализированном мобильном информационно-сценическом модуле состоялось торжественное закрытие форума.Фото: пресс-служба ВВО