Автоликбез от победителя конкурса "Лучший инспектор ДПС" Саяна Будаева

Сегодня в рубрике - Ребенок – главный пассажир! Автокресло надежнее маминых рук

Перевозка детей в авто по ПДД

Саян Будаев, бывший госинспектор ДПС, победитель нескольких конкурсов профмастерства расскажет коротко и ясно, как избежать проблем на дороге.По данным Госавтоинспекции Бурятии, с начала текущего года в 45-ти автомобильных авариях погибло трое детей и 53 ребенка получили травмы в качестве пассажиров транспортных средств. Как доказала практика, в 70% случаев травмирования маленьких пассажиров можно было избежать, используя автокресло.Многие при выборе ориентируются только на возраст ребенка, и это неправильно. Чтобы грамотно подобрать нужную модель, необходимо знать вес и рост малыша. Поэтому перед походом в магазин рекомендуем подготовиться, и сделать все необходимые измерения, а лучше за покупкой отправиться вместе с ребенком. Также перед покупкой много полезной информации можно посмотреть в интернете.Удобные ремни – залог комфорта и гарант безопасности. Особенно важно проверить фиксаторы, располагающиеся в области промежности, чтобы они не натирали. Замок-пряжка, соединяющий все ремни, должен иметь матерчатую прокладку, широкую и достаточно упругую. Желательно наличие блокировки, чтобы ребенок не сумел расстегнуть замок во время движения.Если на креслах есть наклейка со значком ECE R44\03 или 04. То это говорит о том, что изделие прошло все проверки, и полностью соответствует европейским стандартам безопасность.В хорошем кресле обязательно должна быть предусмотрена регулируемая по высоте боковая защита головы, шеи и плеч. При боковом ударе она защищает от тяжелых травм.При ДТП на кресло приходится огромная нагрузка, поэтому очень важно, чтобы его каркас был прочный. Самыми надежными считаются металлические каркасы, но они значительно утяжеляют не только вес, но и цену автокресла. Если покупаете автокресло с пластиковым каркасом, убедитесь, чтобы это был пластик первичной обработки, он более прочный.Для крепления детского кресла в салоне автомобиля есть 3 способа:1) Штатные ремни безопасности автомобиля;2) Система Isofix (Не все автомобили оснащены данной системой также как и Latch, SuperLatch);3) Система Latch и SuperLatch.Многие родители-водители жалуются на то, что дети не сидят в креслах и постоянно капризничают. Немного советов по опыту своих детей. Если ребенок ясельного возраста, то купленное автокресло принесите домой, пусть ребенок им заинтересуется, поиграет с замочками, ремешками, попробует посидеть в нем. А при посадке в автомобиль мама или папа может спеть его любимую мелодию, песню. Таким образом, поездка именно в автокресле должна ассоциироваться у ребенка с занимательным путешествием. Покажите ребенку, где будут сидеть мама и папа в машине, куда он может поставить бутылочку с водой, можно найти кармашек для любимой игрушки. Первая поездка в автокресле должна быть кратковременной и веселой.С более старшими детьми можно поиграть кто быстрее пристегнется.- до 7 лет ребенок в салоне авто перевозится только в кресле (Дети до 2-х лет на переднем сиденье авто перевозятся спиной по направлению движения с обязательным отключением подушки безопасности переднего пассажира!)- с 7-11 лет ребенок сидит сзади, пристегнутый штатным ремнем безопасности автомобиля. Детей старше 12 лет можно перевозить на любом месте в автомобиле без использования детских кресел или бустеров, пристегивая штатным ремнем безопасности.Пристегивайте детей, даже если везете их в школу или сад «тут за углом»!Фото: Саяна Будаева, "Номер один"