Савватий попрощался с клиром и мирянами Бурятской митрополии

Владыка совершил прощальное богослужение в Свято-Одигитриевском соборе - главном храме Бурятской митрополии



Митрополит Савватий совершил сегодня прощальное богослужение в главном храме Бурятской митрополии, сообщила ее пресс-служба. За божественной литургией высокопреосвященнейшему владыке сослужил епископ Северобайкальский и Сосново-Озерский Николай, священнослужители Улан-Удэнской и Бурятской епархии. Многих из молившихся в этот день с ним клириков владыка Савватий рукоположил лично - за 10 лет своего архипастырского служения в Бурятии.



Службу посетил глава Бурятии Алексей Цыденов с супругой.



За богослужением молились сотрудники епархиального управления, приходов Бурятской митрополии. Свято-Одигитриевский собор был наполнен верующими, пришедшими попрощаться с отъезжающим к новому месту служения первому Улан-Удэнскому архиерею. Именно при владыке Савватии 10 октября 2009 года была образована Улан-Удэнская и Бурятская епархия, а в мае 2015-го - Бурятская митрополия.

По окончании службы митрополит Савватий принял слова признательности за совместное служение от Николая, епископа Северобайкальского и Сосново-Озерского.



Затем высокопреосвященнейший Савватий очень тепло попрощался с духовенством и паствой, заверив, что каждого будет помнить в своем сердце - как самых родных и близких своих чад, братьев и сестер.



Решением Священного Синода от 25 августа митрополит Савватий назначен Преосвященным Чебоксарским и Чувашским, главой Чувашской митрополии с освобождением от управления Улан-Удэнской епархией, с благодарностью за понесенные архипастырские труды.



Фото: uud-eparh.ru



