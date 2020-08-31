31.08.2020
Жители Бурятии пожаловались прокурору на врачей

Жители Бурятии пожаловались прокурору на врачей

Они требуют наказать медиков, виновных в причинении вреда их детям

25 августа заместитель прокурора республики Светлана Козлова и уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина провели прием граждан по вопросам соблюдения закона в сфере охраны здоровья несовершеннолетних.

Как сообщили в республиканской прокуратуре, на прием обратилось семь граждан, обеспокоенных здоровьем своих детей. Они подняли проблемы оказания квалифицированной медицинской помощи и ее доступности.

Так, поводом для обращения матери годовалого ребенка послужило усугубление заболевания при лечении в районной больнице, повлекшее оперативное вмешательство.

Основанием для другого обращения стала ненадлежащая организация оказания детям стоматологической помощи в Улан-Удэ и невозможность онлайн-записи на прием.

Жительница поселка Горячинск обратилась с вопросом о привлечении к ответственности лиц, виновных в причинении вреда здоровью ее новорожденному ребенку.

Родители детей-инвалидов указали на проблемы в предоставлении ежегодного бесплатного авиаперелета до места лечения, возмещении оплаты генетического анализа, необходимого для постановки правильного диагноза.

По всем обращениям организованы соответствующие проверки.

Фото: прокуратура Бурятии
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