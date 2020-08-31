В Бурятии сельского чиновника наказали за сайт

Он не размещал в интернете информацию о работе поселения







Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе двух сельских поселений Тарбагатайского района.

«На официальных сайтах муниципальных образований отсутствовала информация о деятельности органов местного самоуправления. Не было текстов проектов муниципальных нормативных правовых актов, сведений об использовании администрацией бюджетных средств, о реализации мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства. Администрацией сельского поселения «Тарбагатайское» не была обеспечена доступность информации, размещенной на сайте, для инвалидов по зрению», сообщили в надзорном ведомстве.Прокурор внес главам администраций поселений «Тарбагатайское» и «Большекуналейское» представления, по результатам рассмотрения которых нарушения устранены. Виновное лицо администрации поселения «Большекуналейское» привлечено к дисциплинарной ответственности.Фото: pixabay.com