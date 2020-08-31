В Бурятии зафиксировано 48 новых случаев заражения коронавирусом

Среди инфицированных пациентов смертей нет





По информации Роспотребнадзора Бурятии, на утро 31 августа в республике зарегистрировано 5291 (+48) лабораторно подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией.

Успешно завершили лечение и выписались из больниц 4405 человек, умерло 52 человека.Из 48 новых случаев COVID-19: 12 человек - обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными больными. Круг контактных лиц составляет 1600 человека, все обследованы.Проходят лечение в стационарах республики 479 больных, в том числе 44 ребенка. Состояние детей удовлетворительное.В ГБУЗ «РКИБ» в отделении реанимации находятся 6 тяжелых пациентов, на ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся 12 пациентов, на ИВЛ – 6 пациентов.На амбулаторном лечении находятся 355 пациентов.Фото: pixabay.com