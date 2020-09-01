Председатель горсовета Улан-Удэ поздравил горожан с Днем знаний

Дорогие ребята! Уважаемые педагоги и родители!





От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета поздравляю вас с Днем знаний и началом учебного года!

Со школьных лет у многих из нас 1 сентября сохраняется ощущение нового жизненного этапа. Очередного – еще более сложного и увлекательного периода, посвященного активной познавательной работе. А в этом году мы его встречаем еще с большим нетерпением, после почти пяти месяцев режима ограничений, введенных в городе из-за коронавируса, нам удалось открыть все учебные заведения города. И для тысяч первоклашек и первокурсников прозвучали первые звонки. В вашей жизни наступил новый этап, полный интересных встреч и удивительных открытий, а для выпускников школ начнется год, который станет определяющим в выборе профессии и дальнейшего жизненного пути.Депутаты Улан-Удэнского городского Совета всегда проявляли и проявляют особую заботу об образовательных учреждениях города. Мы стараемся, чтобы процесс обучения был по-настоящему эффективным, обеспечил каждому школьнику и студенту прочные знания, навыки и уверенные перспективы для профессионального роста. Мы стремимся воспитывать лидеров в любом деле.Дорогие друзья! Поздравляю всех с новым учебным годом. Хочу поблагодарить и поддержать наших педагогов в это непростое время и пожелать успехов! Пусть учебный год станет удачным, принесет яркие открытия и свершения. А школьникам и студентам желаю никогда не терять интереса к новому и успешно преодолевать трудности! Здоровья, добра и благополучия!Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Ч.В. Бальжинимаев